Авторы Just Cause рассказали о криминальном боевике Samson

Разработчики уделяют много внимания проработке автомобилей.

Студия создателя Just Cause «Liquid Swords» недавно представила несколько ответов на вопросы сообщества о проекте Samson.

Разработчики рассказали об источниках вдохновения и не только:

Действие Samson: A Tyndalston Story разворачивается в 90‑е годы, и поскольку наша команда состоит из ветеранов индустрии, выросших в 80‑е и 90‑е, экшен‑сцены культовых фильмов той эпохи, таких как «Ронин» и «Схватка», буквально в нашей крови и виденье проекта.У авторов Samson богатый опыт работы, в том числе над игровой адаптацией Mad Max — их знания используются при работе над новым проектом:

У авторов Samson богатый опыт работы, в том числе над игровой адаптацией Mad Max — их знания используются при работе над новым проектом:

Некоторые члены нашей команды работали над боевой системой автомобилей в Mad Max, и мы использовали накопленные годами знания, создавая транспортный геймплей Samson — но адаптировали его под живую, тесную уличную структуру города Tyndalston. Будь то экстремальное управление машиной на пределе возможностей, преследование и уничтожение целей или бегство от полиции — всему этому нашлось место в игре!

Разработчики также отметили, что все автомобили в игре уникальны и созданы вручную, их внешний вид и ощущения от вождения основаны на реальных прототипах. Они используют стандартную модель управления и физику Unreal Engine 5.7, а также применяют реальные данные к физическим параметрам машин.

При этом автомобили настраивались таким образом ,чтобы игрок любого уровня мог получить удовольствие от вождения.

Машины состоят из деталей и каждая может выйти из строя, что отразится на её поведении на дороге. Например, если лопнет шина — снизится сцепление с дорогой, а если отвалится колесо — может перевернуться на высокой скорости.

Полиция в игре будет и она является существенной угрозой: стражи порядка будут реагировать на преступления, смогут использовать для преследования вертолёты, появятся блокпосты и патрули.