Авторы Samson: A Tyndalston Story признали критические баги и пообещали срочный патч

Студия Liquid Swords, основанная сооснователем Avalanche Studios Кристофером Сундбергом, выпустила свой дебютный проект Samson: A Tyndalston Story. Однако релиз оказался омрачён большим количеством технических проблем, включая серьёзные баги, которые могут ломать игровой процесс.

После запуска разработчики признали наличие проблем. По словам Сундберга, первые отзывы игроков оказались смешанными, а некоторые пользователи столкнулись с серьёзными сбоями и проблемами производительности. Он назвал такую ситуацию «неприемлемой» и заверил, что команда активно работает над исправлениями.

Первый крупный патч для игры должен выйти уже 10 апреля. Обновление будет направлено на устранение основных технических проблем и улучшение стабильности.

Среди ключевых исправлений:

оптимизация производительности и устранение подтормаживаний

исправление вылетов, связанных со звуком, анимациями и видеокартами

исправления ошибок в миссиях и системе прогрессии

корректировки игровых механик

дополнительные улучшения и полировка различных элементов

возможность создавать до 8 файлов сохранений

Сейчас в отзывах игроков в Steam активно обсуждаются многочисленные баги, которые мешают полноценно наслаждаться игрой. При этом многие отмечают, что за техническими проблемами скрывается интересный проект с потенциалом.

Разработчики также подчеркнули, что Samson: A Tyndalston Story — лишь начало истории. Действие игры происходит в городе Тиндалстон, для которого команда уже подготовила обширную предысторию примерно на 400 лет, и в будущем в этой вселенной могут появиться новые игры и истории с другими героями.