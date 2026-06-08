Для Samson выйдет крупное бесплатное обновление Welcome to The Pit

Разработчики экшен-приключения Samson представили трейлер бесплатного обновления Welcome to The Pit, которое станет доступно на ПК уже 9 июня 2026 года.

Главным нововведением станет новый район города под названием Lowline Circuit Race Track. Вместе с ним игроки получат доступ к системе кастомизации автомобилей, которая позволит изменять внешний вид транспорта и настраивать его под собственный стиль.

Кроме того, обновление добавит новые способы заработка. В игре появятся таксомоторные задания, а также дополнительные виды работ и активностей, расширяющие возможности исследования города и взаимодействия с его жителями.

События Samson разворачиваются в Тиндалстоне — мрачном городе, где главный герой пытается расплатиться с опасными людьми, использующими его сестру в качестве средства давления. Чтобы выбраться из сложившейся ситуации, Самсону приходится пробиваться через многочисленных врагов, постоянно балансируя между выживанием и местью.

Выход Welcome to The Pit должен заметно разнообразить открытый мир игры, добавив больше побочных занятий и автомобильного контента, которого игрокам не хватало с момента релиза.