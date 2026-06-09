Для Samson вышло крупное обновление с новым районом и официальной русской локализацией

Для Samson вышло крупнейшее обновление — “Welcome To The Pit”. Оно добавляет новый район, кастомизацию машин, новые задания и серьёзные улучшения производительности.
Главные нововведения:
- Новый район — Lowline Circuit Race Track с дополнительными испытаниями, тайниками и активностями.
- Появились бесплатные Street Trials без затрат AP.
- Добавлена полноценная кастомизация автомобиля в гараже Floyd’s Garage.
- Новая работа такси — можно работать таксистом, подбирая пассажиров и зарабатывая деньги.
- Несколько новых миссий и сюжетных заданий.
- Новые достижения.
- Улучшена боевая система:
- более отзывчивые парирования,
- улучшены анимации,
- переработан баланс Posture/Health урона.
- Серьёзные оптимизации:
- меньше фризов,
- улучшен фреймпесинг,
- переработка ИИ и NPC-систем,
- повышена общая стабильность.
- Добавлена локализация на бразильский португальский и русский язык.
Без разницы новости, теперь можно и не играть. Как была калом так и осталась. Этому никакие патчи не помогут
Отличные новости, теперь можно и поиграть
ооо хоть и бросил игру на релизе, но ща готов вернуться что бы потаксовать, последний раз таксовал в гта рп, а че нет? хоть где-то потружусь
надо было не проходить на релизе))придется снова запускать со старыми сохранениями) игра бомба))
Красавчики!