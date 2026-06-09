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Samson 08.04.2026
Экшен, Инди, От третьего лица, Открытый мир
6 259 оценок

Для Samson вышло крупное обновление с новым районом и официальной русской локализацией

monk70 monk70

Для Samson вышло крупнейшее обновление — “Welcome To The Pit”. Оно добавляет новый район, кастомизацию машин, новые задания и серьёзные улучшения производительности.

Главные нововведения:

  • Новый район — Lowline Circuit Race Track с дополнительными испытаниями, тайниками и активностями.
  • Появились бесплатные Street Trials без затрат AP.
  • Добавлена полноценная кастомизация автомобиля в гараже Floyd’s Garage.
  • Новая работа такси — можно работать таксистом, подбирая пассажиров и зарабатывая деньги.
  • Несколько новых миссий и сюжетных заданий.
  • Новые достижения.
  • Улучшена боевая система:
    • более отзывчивые парирования,
    • улучшены анимации,
    • переработан баланс Posture/Health урона.
  • Серьёзные оптимизации:
    • меньше фризов,
    • улучшен фреймпесинг,
    • переработка ИИ и NPC-систем,
    • повышена общая стабильность.
  • Добавлена локализация на бразильский португальский и русский язык.
ПК Трейлеры Обновления
24
9
Комментарии:  9
Ваш комментарий
agula98

Без разницы новости, теперь можно и не играть. Как была калом так и осталась. Этому никакие патчи не помогут

17
Константин335

Отличные новости, теперь можно и поиграть

8
Господин Лидер Мур

ооо хоть и бросил игру на релизе, но ща готов вернуться что бы потаксовать, последний раз таксовал в гта рп, а че нет? хоть где-то потружусь

6
50CentFan

надо было не проходить на релизе))придется снова запускать со старыми сохранениями) игра бомба))

3
MaxBlacksmith

Красавчики!

2
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