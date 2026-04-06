Глава Liquid Swords назвал Samson "90-минутным боевиком" для тех, кто устал от GTA и хочет чего-то другого

Студия Liquid Swords, основанная ветераном индустрии Кристофером Сандбергом (создателем Just Cause), поделилась новыми подробностями своего криминального боевика Samson. Игра, которую многие уже успели сравнить с Grand Theft Auto из-за открытого города, машин и уличной преступности, на самом деле не пытается конкурировать с GTA 6. Напротив, создатели позиционируют ее как короткую и динамичную передышку.

В интервью PC Gamer Сандберг признал, что сравнения с GTA неизбежны, и с уважением высказался о проектах Rockstar:

Каждый раз, когда выходит GTA, для всех наступает Рождество. Это как новый iPhone - его покупают даже те, кто не играет в видеоигры, потому что это главная тема для разговоров.

Однако, по его словам, пытаться копировать успех Grand Theft Auto 6 - задача невыполнимая. Вместо этого Сандберг предлагает вспомнить кинематограф прошлых лет.

Samson - это как возвращение к 90-минутным боевикам вместо двухчасовых блокбастеров. Таким как "Крепкий орешек", "Ронин" или "Первая кровь". Бывают моменты, когда хочется отложить GTA и поиграть во что-то другое. И я думаю, мы отлично сюда вписываемся.

Ранее разработчикам пришлось пойти на жертвы: в 2025 году студия уволила половину команды, из-за чего масштаб Samson был значительно урезан по ходу производства. Однако, как утверждает Сандберг, это лишь сделало проект более уникальным. По стилю игре прочат смесь GTA с мрачным хоррором Condemned: Criminal Origins - но в гораздо меньших, камерных масштабах.

Игрокам не придется долго ждать. Релиз Samson состоится уже 8 апреля. Судя по словам Сандберга, это будет не попытка свергнуть короля открытого мира, а честное предложение для тех, кто хочет чего-то похожего, но более легкого - как хороший короткометражный фильм между двумя эпопеями.