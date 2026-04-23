Глава Liquid Swords рассказал о трудностях разработки Samson; игра доберётся до PS5 и Xbox Series в сентябре

8 июня в Лос-Анджелесе у зрителей была возможность послушать интервью с легендами видеоигр, включая Лору Миле и Джейсона Рубина. Это событие стало частью множества новостей для игровой индустрии. Samson, игра, разработанная , сталкивается со многими проблемами в преддверии запланированного на сентябрь релиза на консолях.

Ветеран индустрии и глава студии Liquid Swords Кристофер Сундберг рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся при запуске Samson. Хотя игра была вдохновлена ​​механикой GTA, она столкнулась с рядом багов, которые снизили её привлекательность. Имея «смешанный» рейтинг в Steam, команда почти ежедневно работает над исправлениями для улучшения игрового процесса.

В процессе разработки Liquid Swords столкнулись с многочисленными финансовыми трудностями, что привело к решению о самостоятельном издании после того, как найти надёжного издателя оказалось невозможно. Сундберг объясняет, что первоначальные амбиции игры пришлось скорректировать, а элементы RPG были исключены по практическим соображениям.

Подтверждение того, что Samson выйдет на PS5 и Xbox Series в сентябре 2026 года с продолжающейся работой над оптимизацией, является шагом вперёд для команды. Сундберг утверждает, что эту игру не следует рассматривать как прямого конкурента GTA, а скорее как «феномен» индустрии.

Несмотря на критику, Сундберг сосредоточен на улучшении Samson и поддержании своей студии на плаву. Стремясь к долгосрочному успеху, он подчёркивает, что не спешит продавать Liquid Swords. Команда хочет создать стабильность, чтобы обеспечить возможность дальнейшей разработки игр.

С учётом запланированного релиза в сентябре, оптимизм в отношении игры сохраняется, несмотря на возникшие проблемы. Liquid Swords надеется не только решить существующие проблемы в ближайшие месяцы, но и раскрыть первоначальный потенциал Samson.