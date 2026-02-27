Глава разработки Samson: A Tyndalston Story назвал нынешнее состояние индустрии "трусливым"

В то время как создатель серии Just Cause и основатель Liquid Swords Кристофер Сундберг готовится к релизу Samson: A Tyndalston Story 8 апреля, он также поделился своими мыслями о нынешнем состоянии индустрии видеоигр. В интервью WCCFTech Сундберга спросили, насколько хорошо Liquid Swords подготовлена ​​к будущему и насколько сложно в наши дни запустить игру. Он назвал нынешнее состояние индустрии «трусливым».

Я занимаюсь разработкой игр более тридцати лет и никогда не сталкивался с таким отчаянным, трусливым (они называют это «избеганием риска») и растерянным состоянием индустрии. После вечеринки с поглощениями и чрезмерными инвестициями в 2021-2023 годах мы боремся с последствиями, и это продолжается уже три года.

Что касается Liquid Swords, Сундберг отметил, что студия получила не только его личные инвестиции, но и инвестиции NetEase в 2021 году, которые помогли ей встать на ноги. Заглядывая в будущее, он признался, что уволил половину команды разработчиков, чтобы гарантировать выпуск Samson: A Tyndalston Story.

У нас очень тщательное планирование денежных потоков, поскольку у нас ограниченный бюджет. В прошлом году мы приняли непростое решение уволить (я не называю это «реструктуризацией» или каким-либо другим нелепым термином) половину команды, чтобы обеспечить себе более длительный срок до 2026 года. Мы сделали ставку и делаем все возможное, чтобы предложить увлекательную игру за 25 долларов, которая заложит фундамент для будущего. Я надеюсь, что наши будущие игроки увидят потенциал в нашей работе и последуют за нами в нашем стремлении создать нечто большее.