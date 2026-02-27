ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Samson 08.04.2026
Экшен, Инди, От третьего лица, Открытый мир
7.5 73 оценки

Глава разработки Samson: A Tyndalston Story назвал нынешнее состояние индустрии "трусливым"

monk70 monk70

В то время как создатель серии Just Cause и основатель Liquid Swords Кристофер Сундберг готовится к релизу Samson: A Tyndalston Story 8 апреля, он также поделился своими мыслями о нынешнем состоянии индустрии видеоигр. В интервью WCCFTech Сундберга спросили, насколько хорошо Liquid Swords подготовлена ​​к будущему и насколько сложно в наши дни запустить игру. Он назвал нынешнее состояние индустрии «трусливым».

Я занимаюсь разработкой игр более тридцати лет и никогда не сталкивался с таким отчаянным, трусливым (они называют это «избеганием риска») и растерянным состоянием индустрии. После вечеринки с поглощениями и чрезмерными инвестициями в 2021-2023 годах мы боремся с последствиями, и это продолжается уже три года.

Что касается Liquid Swords, Сундберг отметил, что студия получила не только его личные инвестиции, но и инвестиции NetEase в 2021 году, которые помогли ей встать на ноги. Заглядывая в будущее, он признался, что уволил половину команды разработчиков, чтобы гарантировать выпуск Samson: A Tyndalston Story.

У нас очень тщательное планирование денежных потоков, поскольку у нас ограниченный бюджет. В прошлом году мы приняли непростое решение уволить (я не называю это «реструктуризацией» или каким-либо другим нелепым термином) половину команды, чтобы обеспечить себе более длительный срок до 2026 года. Мы сделали ставку и делаем все возможное, чтобы предложить увлекательную игру за 25 долларов, которая заложит фундамент для будущего. Я надеюсь, что наши будущие игроки увидят потенциал в нашей работе и последуют за нами в нашем стремлении создать нечто большее.
22
8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
Janekste

Учитывая, сколько современная игровая индустрия вкладывает бабла в провальные повесточные недо-игры, я бы не назвал состояние игровой индустрии трусливым. Это нужно иметь много смелости, чтоб снова и снова вкладывать в повестку, понимая изначально, что продажи провалятся, что работаешь ты в минус. Если бы игровая индустрия правда была трусливой, тогда она ни копейки не дала бы повестке. Делали бы игры строго для нормальных людей, чтоб минимизировать риски. Точка.

6
Lyс

Мне кажется зпт что вы зпт сударь зпт путаете смелость с неадекватностью или глупостью тчк Также есть вероятность зпт что спонсоры повестки искренне верят зпт что другие люди разделят их убеждения зпт но это тоже можно отнести к неадекватности и глупости тчк

MunchkiN 616 Lyс

глупость и смелость обычноу довольно похожи простоу. я бы сказал одно и то же на практике обычно. просто одним эволюционно везет а другим почтенная премия даврвина

WerGC

надеюсь это не просто слова и у вас все получится

3
sa1958

Посмотрим в будущее.

1
dirty bat

А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать 😆

sa1958 dirty bat

А как же планы на будущее? Без них его и не будет, будет только настоящее.

MunchkiN 616

проста индустрия столкнулась вероятно с ситуаций когда игры не могут разватся дальше еще до выхода сверх крутых игр, закрывающиех возможности инновации для всех последующих игр. и сами по себе игры находятся в долине между супер абстрактными аркадами и супер симуляторами. они особо не могут двигатся не в ту и ни другую сторону. при этом игры дожны оставатся удобными и ингрокам вряд ли нравится каждый раз учится играть заного. есть довольно большая прослойка консервативных старых игроков, которая хотела бы играть примерно в те игры которые их впечатлила когда то но чтоб были новые подобные игры и они ставились немного лучше. с другой стороны есть какя то группа других игроков, которая хочет каких то новых механик но их нет потому что игры крепко сидят на фундаменте фотореализма и как следсвие каких то интуитивно понятных ожидаемых механик. если эта группа добьется своего то это будет индустрия спачбома и каких то неожиданных игровых нетривиальных механик где логика мира будет мало работать. формально игры так и работают, есть традиции и есть жанры а тут будут другие нелепые игровые традиции и условносвовности и будет время перемен и нестабильности пока эти новые механики не закостенеют. и это на фоне отказа от фотореализма скорее свего. есть еще мифическая группа новых игроков, за которых по идее индустрия должна боротся и делать им плезиры но чесно говоря я не знаю чего они хотят от игр или хотят ли они они игр. та логика что типа эктраполировать чего бы я хотел от игр буду школиником не будь технических и экономических ограничей возможно больше не работает для нового поколения.
и наверна если так взять и смело перенсти WSAD на стрелочки и на другие буквы - это многим не понравится поэтому трусливая индустрия продолжает делать ущебрыные WSAD игры и бег на стиках всесто перекрестия пек-пек.