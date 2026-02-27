В то время как создатель серии Just Cause и основатель Liquid Swords Кристофер Сундберг готовится к релизу Samson: A Tyndalston Story 8 апреля, он также поделился своими мыслями о нынешнем состоянии индустрии видеоигр. В интервью WCCFTech Сундберга спросили, насколько хорошо Liquid Swords подготовлена к будущему и насколько сложно в наши дни запустить игру. Он назвал нынешнее состояние индустрии «трусливым».
Я занимаюсь разработкой игр более тридцати лет и никогда не сталкивался с таким отчаянным, трусливым (они называют это «избеганием риска») и растерянным состоянием индустрии. После вечеринки с поглощениями и чрезмерными инвестициями в 2021-2023 годах мы боремся с последствиями, и это продолжается уже три года.
Что касается Liquid Swords, Сундберг отметил, что студия получила не только его личные инвестиции, но и инвестиции NetEase в 2021 году, которые помогли ей встать на ноги. Заглядывая в будущее, он признался, что уволил половину команды разработчиков, чтобы гарантировать выпуск Samson: A Tyndalston Story.
У нас очень тщательное планирование денежных потоков, поскольку у нас ограниченный бюджет. В прошлом году мы приняли непростое решение уволить (я не называю это «реструктуризацией» или каким-либо другим нелепым термином) половину команды, чтобы обеспечить себе более длительный срок до 2026 года. Мы сделали ставку и делаем все возможное, чтобы предложить увлекательную игру за 25 долларов, которая заложит фундамент для будущего. Я надеюсь, что наши будущие игроки увидят потенциал в нашей работе и последуют за нами в нашем стремлении создать нечто большее.
Учитывая, сколько современная игровая индустрия вкладывает бабла в провальные повесточные недо-игры, я бы не назвал состояние игровой индустрии трусливым. Это нужно иметь много смелости, чтоб снова и снова вкладывать в повестку, понимая изначально, что продажи провалятся, что работаешь ты в минус. Если бы игровая индустрия правда была трусливой, тогда она ни копейки не дала бы повестке. Делали бы игры строго для нормальных людей, чтоб минимизировать риски. Точка.
Мне кажется зпт что вы зпт сударь зпт путаете смелость с неадекватностью или глупостью тчк Также есть вероятность зпт что спонсоры повестки искренне верят зпт что другие люди разделят их убеждения зпт но это тоже можно отнести к неадекватности и глупости тчк
глупость и смелость обычноу довольно похожи простоу. я бы сказал одно и то же на практике обычно. просто одним эволюционно везет а другим почтенная премия даврвина
надеюсь это не просто слова и у вас все получится
Посмотрим в будущее.
А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать 😆
А как же планы на будущее? Без них его и не будет, будет только настоящее.
проста индустрия столкнулась вероятно с ситуаций когда игры не могут разватся дальше еще до выхода сверх крутых игр, закрывающиех возможности инновации для всех последующих игр. и сами по себе игры находятся в долине между супер абстрактными аркадами и супер симуляторами. они особо не могут двигатся не в ту и ни другую сторону. при этом игры дожны оставатся удобными и ингрокам вряд ли нравится каждый раз учится играть заного. есть довольно большая прослойка консервативных старых игроков, которая хотела бы играть примерно в те игры которые их впечатлила когда то но чтоб были новые подобные игры и они ставились немного лучше. с другой стороны есть какя то группа других игроков, которая хочет каких то новых механик но их нет потому что игры крепко сидят на фундаменте фотореализма и как следсвие каких то интуитивно понятных ожидаемых механик. если эта группа добьется своего то это будет индустрия спачбома и каких то неожиданных игровых нетривиальных механик где логика мира будет мало работать. формально игры так и работают, есть традиции и есть жанры а тут будут другие нелепые игровые традиции и условносвовности и будет время перемен и нестабильности пока эти новые механики не закостенеют. и это на фоне отказа от фотореализма скорее свего. есть еще мифическая группа новых игроков, за которых по идее индустрия должна боротся и делать им плезиры но чесно говоря я не знаю чего они хотят от игр или хотят ли они они игр. та логика что типа эктраполировать чего бы я хотел от игр буду школиником не будь технических и экономических ограничей возможно больше не работает для нового поколения.
и наверна если так взять и смело перенсти WSAD на стрелочки и на другие буквы - это многим не понравится поэтому трусливая индустрия продолжает делать ущебрыные WSAD игры и бег на стиках всесто перекрестия пек-пек.