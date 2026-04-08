Игроки раскритиковали геймплей Samson, сравнив проект с MindsEye из-за множества багов в день релиза

Несмотря на близость премьеры, экшен Samson долго оставался загадкой — разработчики до последнего затягивали с показом геймплея. Лишь за несколько часов до релиза портал IGN опубликовал подробный ролик, раскрывающий ключевые механики проекта.
В видео впервые детально продемонстрированы интерфейс, навигация, управление автомобилем и боевая система (сражения начинаются с 5-й минуты). К сожалению для авторов, эта презентация вряд ли станет хорошей рекламой.
комментариях под роликом преобладает критика: зрители в пух и прах разносят техническое состояние игры. Пользователи указывают на обилие графических багов и программных сбоев, заметных в кадре. Многие сравнивают новинку с MindsEye 2025 года, называя её «второсортным дополнением» и предрекая такое же посредственное качество исполнения. Игроки единодушны: текущий уровень реализации «духовного наследника Driver» оставляет желать лучшего, а самому проекту требуется еще как минимум несколько месяцев полировки.
Релиз Samson на ПК состоится сегодня, консольные версии ожидаются позже. Итоговые оценки критиков и профильной прессы будут опубликованы в ближайшее время.
Самсон, муссон, самогон , за 25 долларов, без ру языка - вас саами разрабы отговаривали от покупки.
Ну тут я не соглашусь, Mindseye гораздо хуже по геймплею. Тут по видео еще нормально, поиграть можно и даже интересно будет
Инди в жанре гта обречены на провал, это еще сейнтс сроу доказали.
Если русского языка в игре нет, то и даром не нужна.