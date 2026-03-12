Игроки раскритиковали новый трейлер Samson из-за просадок FPS

Разработчики экшена Samson, который нередко называют духовным наследником серии Driver, представили новый трейлер, посвящённый технической стороне игры. Видео было опубликовано при поддержке NVIDIA и должно было продемонстрировать графические возможности версии для ПК. Однако реакция аудитории оказалась далека от ожидаемой.

Ранее команда уже показывала персонажей проекта и различные игровые локации. На этот раз внимание решили сосредоточить на визуальных технологиях. Авторы подчёркивают, что ПК-версия получит расширенные графические эффекты, включая трассировку лучей.

Для улучшения производительности разработчики планируют использовать технологию DLSS 4.5. Она будет доступна уже в день релиза — 8 апреля 2026 года. При этом её не придётся активировать через отдельные приложения: все настройки будут доступны непосредственно в игровом меню.

Несмотря на это, сам трейлер вызвал волну критики среди зрителей. Многие пользователи заметили, что демонстрация проходит при нестабильной частоте кадров. В некоторых моментах производительность выглядит ближе к 30 FPS, а также заметны рывки и нестабильный фреймтайм.

В комментариях к ролику на YouTube игроки отмечают, что подобная демонстрация скорее вызывает беспокойство, чем впечатляет графикой. Некоторые считают, что видео получилось неудачной рекламой проекта и ставит под сомнение уровень оптимизации.

При этом разработчики ранее подтверждали, что Samson планируется выпустить не только на ПК — позже игра также должна появиться на консолях. Пока неизвестно, насколько сильно техническое состояние проекта изменится к моменту релиза.