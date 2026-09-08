Консольные версии Samson ушли "на золото": релиз на PS5 и Xbox Series состоится 21 сентября

Разработчики Samson сообщили, что консольная версия игры официально получила золотой статус. Это означает, что разработка завершена, а проект готов к выпуску на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Релиз состоится 21 сентября. Стоимость игры на консолях составит 24,99 доллара — столько же, сколько и на ПК. Уже сейчас Samson можно добавить в список желаемого в цифровых магазинах PlayStation и Xbox.

«Мы официально получили золотой статус! Увидимся в Тиндалстоне!» — сообщили авторы игры.