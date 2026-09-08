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Samson 08.04.2026
Экшен, Инди, От третьего лица, Открытый мир
5.9 280 оценок

Консольные версии Samson ушли "на золото": релиз на PS5 и Xbox Series состоится 21 сентября

monk70 monk70

Разработчики Samson сообщили, что консольная версия игры официально получила золотой статус. Это означает, что разработка завершена, а проект готов к выпуску на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Релиз состоится 21 сентября. Стоимость игры на консолях составит 24,99 доллара — столько же, сколько и на ПК. Уже сейчас Samson можно добавить в список желаемого в цифровых магазинах PlayStation и Xbox.

«Мы официально получили золотой статус! Увидимся в Тиндалстоне!» — сообщили авторы игры.
Консоли 4
35
19
Комментарии:  19
Ваш комментарий
Redshocks

Как всегда своременное мусорное поколение разработчиков создала такую же помойную игру как и прошлые их творение

14
KookyPentheus

Самсон порадовал визуально и стилистически, главный герой мужик такой брутальный, за бабой не волочется, город красивый в этом направлении ее надо продолжать развивать.

9
Manch0

Истинная GTA 6, без весёлых клоунов-бандитов и сопливых девок, всюду таскающих за собой своих белокурых щенков!

6
askazanov

Кто то в этот кал играет?)

5
ДЕНИСКА_омск

и консольщикам навалили...

4
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