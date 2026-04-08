Криминальный боевик Samson от создателя Just Cause получает низкие оценки

Samson, новейшая игра от создателя Just Cause, в последние месяцы привлекала внимание своей концепцией, сочетающей мир преступности с высокоскоростными гонками, что многим игрокам напомнило о закрытой серии Driver. После долгого ожидания игра наконец-то вышла на ПК.

С выходом на рынок начали публиковаться первые обзоры, и, к сожалению, они не внушают оптимизма. В настоящее время игра имеет средний балл 53 на MetaCritic.

Обзоры Samson указывают на игру с интересными идеями и более сдержанным, «олдскульным» подходом, что может даже показаться освежающим на фоне сегодняшних раздутых открытых миров, но в своей реализации она терпит сокрушительный провал. Хотя некоторые критики признают потенциал и забавные моменты, особенно когда всё работает, релиз омрачён багами, устаревшим и недоработанным геймплеем, неудовлетворительной боевой системой и режиссурой, а также непоследовательным сюжетом.

Outerhaven – 80

Samson — это именно то, чем она задумывалась. Её ограниченный масштаб, безусловно, отпугнет некоторых, особенно потому, что эта сдержанность может сделать её слабые стороны более очевидными. Тем не менее, в её простом и прямолинейном подходе есть что-то действительно освежающее в эпоху, когда так много игр с открытым миром, кажется, стремятся быть как можно больше и дольше.

Console Creatures – 60

Samson: The Story of Tyndalston возвращает нас к концу 90-х и началу 2000-х годов с точки зрения атмосферы и сюжетной динамики. Что здорово, хотя иногда звучит немного чрезмерно «мрачно». Мне просто хотелось бы, чтобы геймплей больше походил на что-то из 2026 года.

Destructoid – 60

От переездов врагов в автомобильных погонях и избиения конкурирующих преступников до прятания и побега для прохождения уровня «Разыскивается» — есть несколько моментов, которые напоминают об источниках вдохновения и амбициях Samson. К сожалению, конечный результат сводится к багованному и неинтересному подходу к жанру криминального экшена с открытым миром.

Wccftech – 55

Дебютная игра Liquid Swords, Samson, имеет потенциал однажды стать очень качественным проектом класса AAA. При доступной цене в 25 долларов и многообещающей основе, даже в проблемном состоянии, можно увидеть, каким может стать игра и насколько она увлекательна, когда всё работает как надо. Но на момент запуска это просто не соответствует действительности, и платить 25 долларов за что угодно — это всё равно выбрасывать деньги на ветер, если продукт придёт неисправным. Однажды появятся веские причины рекомендовать вам купить Samson: A Tyndalston Story. Но не в день релиза.

Gamereactor – 40

Эта игра кажется набором хороших идей, которые так и не сложились воедино. Видно, что разработчики пытались сделать, но кажется, им не хватило ресурсов, чтобы воплотить это в жизнь должным образом.

CGMagazine – 40

Samson: A Tyndalston Story просто не работает. Несмотря на такой сильный опыт, как у Liquid Swords, создавших Mad Max и Just Cause, реализация оставляет желать лучшего как в сюжете, так и в геймплее. Машины не доставляют удовольствия от вождения, а ближний бой неуклюжий и неловкий.

Game Rant – 30

Мне не доставляет удовольствия критиковать дебютную игру студии, но преуменьшать фундаментальные недостатки Samson было бы неверно. Я мог бы сказать, что вам может понравиться игра, если вы умерите свои ожидания, или что она улучшится, когда Liquid Swords исправит её ужасные баги, или даже что за её однообразным геймплеем и пресным сюжетом скрывается бьющееся сердце страсти, но реальность такова, что Samson — это не просто посредственная игра с проблемами. Это бездушный, пресный и вторичный опыт, и я бы не рекомендовал играть в неё, если вам за это не платят.