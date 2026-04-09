Криминальный боевик Samson под огнем критики в Steam: 53% рейтинга и волна возвратов платежей

Все надежды на то, что Samson станет главным сюрпризом 2026 года, рухнули. Проект получает болезненные удары не только от критиков, но и от обычных геймеров, и ситуация выглядит куда плачевнее, чем казалось после первых обзоров. В Steam криминальный боевик встретили «прохладно»: на данный момент у игры лишь смешанные отзывы, а рейтинг одобрения застыл на отметке 53%. Для амбициозного тайтла это фактически приговор — сообщество ожидало совсем другого.
Пользователи крайне недовольны техническим состоянием игры, называя релиз сырым и недоработанным. Вот основные претензии, которые чаще всего встречаются в отзывах:
- Технический провал: ужасная оптимизация, обилие багов и ошибки, «ломающие» прохождение. Многие застревают на первых же миссиях, не имея возможности продвинуться по сюжету.
- Слабый геймплей: игровые механики кажутся «деревянными». Физика транспорта не ощущается, коллизии работают некорректно, а персонажи постоянно застревают в текстурах. Искусственный интеллект при этом остается примитивным.
- Вторичность и гринд: квесты однообразны и заставляют игрока бесконечно повторять одни и те же действия в одних и тех же декорациях.
- Спорная графика: визуальный ряд нестабилен — если ночные сцены выглядят достойно, то дневные разочаровывают размытостью и плохой проработкой деталей.
Общий вердикт аудитории: у проекта есть потенциал, но сейчас он больше похож на ранний доступ, которому жизненно необходимы месяцы серьезной работы над ошибками.
Неудивительно, что в сети новинку уже окрестили «MindsEye 2.0». Геймеры отмечают, что не ждали великого хита, а просто надеялись на интересную, качественную игру, а получили проект, полный багов. В итоге многие пользователи оформляют возврат средств, что только усугубляет проблему.
Цифры подтверждают масштаб беды: пиковый онлайн в 2700 человек для проекта такого уровня — это провал. Похоже, Samson критически нуждается в «реанимации» и еще паре месяцев плотной работы над патчами, но захотят ли игроки возвращаться — большой вопрос.
Любимые новости для пг нытиков, 99,9% комментов от тех кто не играл , но тут же прибежал скулить что игра плохая , наверное единственный сайт где в коментах сидят одни клоуны обиженные и пытаются засырать все игры подряд,лишь бы желчь свою высвободить хоть немного,как будто их убогая жизнь от этого станет лучше 🤣🤣🤣
че вы хотели на 13гб хит надеялись получить и так ясно что будет полный кал
Хорошая игра за 15$. Вчера погонял часок, в плане оптимизации конечно не WOW, но я сразу на ультрах настройки поставил и DLSS на производительность. Под 50 фпс было норм. Очень сильно понравилась физика машин, прям в точку попали. Чувствуешь вес авто, а не как в GTA, где одна секунда и она уже летит и скользит. Боёвка чуть простенькая, но сойдёт. Опять же, игра лайтовая, не стоит об этом забывать. За 15$ никто вам не сделает топовый экшн. Потраченных денег не жалею и возврат делать не собираюсь.
разнылись,игра нормальная точно лучше глаза
Дебилы вы игра шедевр просто класс особенно Графика как в кино в 4к