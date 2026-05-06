Крупное обновление #5 для Samson делает бои динамичнее и улучшает ИИ противников

Разработчики Liquid Swords выпустили новое обновление для Samson , направленное на улучшение боевой системы, поведения врагов и общего качества игрового процесса.

Противники стали заметно умнее: они лучше перемещаются по локациям, реже застревают и активнее реагируют на действия игрока. При этом система позиционирования получила больше значения — теперь врагов можно эффективнее загонять в угол и контролировать ход боя.

Также были расширены возможности крупных противников: они получили новые типы атак, благодаря чему сражения стали менее предсказуемыми и более напряжёнными. Дополнительно улучшена работа ловушек окружения — теперь они корректнее срабатывают на близкой дистанции.

Изменения коснулись и оружия. Например, Stuffed Bird теперь можно получить вне сюжетной миссии — оно доступно в задании Slayboy Mansion Beatdown и появляется при повторных прохождениях.

Транспорт тоже не остался без внимания: выход из машины стал быстрее и отзывчивее, а поведение врагов при попытке вытащить игрока — реалистичнее. Кроме того, улучшена навигация (в частности, под шоссе), а дорожная сеть была расширена, что сделало передвижение по миру более удобным.