Liquid Swords показала первые скриншоты предстоящего экшена Samson - у игры появились страницы в Steam и EGS

Сегодня ночью шведская студия Liquid Swords, основанная Кристофером Сундбергом - соучредителем Avalanche Studios, анонсировала новую игру Samson и представила первый трейлер:
Вместе с тем, разработчики показали первые скриншоты игры. Кроме того, у Samson уже появились страницы в Steam и Epic Games Store.
Проект представляет собой сюжетную экшен-адвенчуру от третьего лица с открытым миром, в центре которой - возвращение главного героя в родной город Тиндалстон для спасения сестры от рук опасных кредиторов.
Игроку предстоит отыгрывать роль Самсона, вынужденного выполнять требования криминальных элементов, чтобы погасить долг, который с каждым днём неумолимо растёт. Разработчики обещают насыщенный геймплей с динамичными драками, использованием подручных предметов в бою и зрелищными автопогонями с применением оружия. Прокачка персонажа будет осуществляться через древо навыков, включающее 25 уникальных умений.
Город Тиндалстон будет меняться в зависимости от репутации протагониста и совершённых им выборов. Также в игру внедрена система ограниченных очков действий, которые игрок должен стратегически распределять для выполнения ключевых сюжетных миссий.
Дата выхода игры на данный момент неизвестна.
Буду ждать больше чем жта. Как-то даже по скринам больше впечатляет.
Помню, ранее говорилось, что там будет также и кастомизация транспорта, более обширная, чем в Mad Max. Любопытно
MAD MAX + DRIVER.
Это было бы прекрасно
О! Что то интересное по скринам!
Max Payne + Driver .
Интрига)
Интрига)