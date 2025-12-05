Liquid Swords показала первые скриншоты предстоящего экшена Samson - у игры появились страницы в Steam и EGS

Сегодня ночью шведская студия Liquid Swords, основанная Кристофером Сундбергом - соучредителем Avalanche Studios, анонсировала новую игру Samson и представила первый трейлер:

Вместе с тем, разработчики показали первые скриншоты игры. Кроме того, у Samson уже появились страницы в Steam и Epic Games Store.

Проект представляет собой сюжетную экшен-адвенчуру от третьего лица с открытым миром, в центре которой - возвращение главного героя в родной город Тиндалстон для спасения сестры от рук опасных кредиторов.

Игроку предстоит отыгрывать роль Самсона, вынужденного выполнять требования криминальных элементов, чтобы погасить долг, который с каждым днём неумолимо растёт. Разработчики обещают насыщенный геймплей с динамичными драками, использованием подручных предметов в бою и зрелищными автопогонями с применением оружия. Прокачка персонажа будет осуществляться через древо навыков, включающее 25 уникальных умений.

Город Тиндалстон будет меняться в зависимости от репутации протагониста и совершённых им выборов. Также в игру внедрена система ограниченных очков действий, которые игрок должен стратегически распределять для выполнения ключевых сюжетных миссий.

Дата выхода игры на данный момент неизвестна.