Liquid Swords представила свой первый проект - Samson: A Tyndalston Story, и он выглядит как новый конкурент GTA

Студия Liquid Swords, созданная основателем серии Just Cause Кристофером Сундбергом, наконец раскрыла свой дебютный проект на PC Gaming Show — и он оказался куда амбициознее, чем ожидали многие фанаты. Игра под названием Samson: A Tyndalston Story представлена как мрачный криминальный экшен в открытом мире, который по атмосфере и подаче заметно тянет к наследию Grand Theft Auto.

Проект начали разрабатывать ещё в 2020 году, и долгое время Liquid Swords дразнили игроков лишь неясными скриншотами: индустриальными окраинами, тёмными улицами и общим чувством безысходности, из-за чего фанаты сравнивали игру с GTA IV и Max Payne. Было известно только то, что её создают на Unreal Engine 5 и что она в корне отличается от драйвовой, взрывной серии Just Cause.

На PC Gaming Show команда впервые показала полноценный трейлер — жёсткий, стильный и уверенный в себе. В кадре — криминальная драма с упором на сюжет, низкие басы хриплых голосов, классические маслкары и впечатляющая визуальная составляющая, которая делает игру похожей на крупнобюджетный блокбастер.

Сундберг также раскрыл, что в Liquid Swords работают бывшие сотрудники Avalanche, Rockstar и других именитых студий — поэтому у Samson: A Tyndalston Story с самого старта сильный творческий костяк.