Liquid Swords представила свой первый проект - Samson: A Tyndalston Story, и он выглядит как новый конкурент GTA

Студия Liquid Swords, созданная основателем серии Just Cause Кристофером Сундбергом, наконец раскрыла свой дебютный проект на PC Gaming Show — и он оказался куда амбициознее, чем ожидали многие фанаты. Игра под названием Samson: A Tyndalston Story представлена как мрачный криминальный экшен в открытом мире, который по атмосфере и подаче заметно тянет к наследию Grand Theft Auto.
Проект начали разрабатывать ещё в 2020 году, и долгое время Liquid Swords дразнили игроков лишь неясными скриншотами: индустриальными окраинами, тёмными улицами и общим чувством безысходности, из-за чего фанаты сравнивали игру с GTA IV и Max Payne. Было известно только то, что её создают на Unreal Engine 5 и что она в корне отличается от драйвовой, взрывной серии Just Cause.
На PC Gaming Show команда впервые показала полноценный трейлер — жёсткий, стильный и уверенный в себе. В кадре — криминальная драма с упором на сюжет, низкие басы хриплых голосов, классические маслкары и впечатляющая визуальная составляющая, которая делает игру похожей на крупнобюджетный блокбастер.
Сундберг также раскрыл, что в Liquid Swords работают бывшие сотрудники Avalanche, Rockstar и других именитых студий — поэтому у Samson: A Tyndalston Story с самого старта сильный творческий костяк.
Фиолетово на гта ну уже вроде был конкурент "MindsEye" Лучше гта не придумают.
Ну если будет лучше "MindsEye" то уже норм.
Ну, выглядит как бы неплохо, боевичково, но ощущение какой-то пустоты. Как будто все в одной небольшой локации происходит, коробочной, и там отрендери кадры. А так, неплохо)
какойто нейрослоп
Конечно претенциозно, пока не выйдет даже не подумаем, что уж прям мрачно-криминальный клон ГТА. А то был один уже в этом году такой же наследник - MindsEye называется 😁
Пока ничего не ясно, остаётся только ждать геймплейное видео и по нему уже судить, отталкиваться от него. Ясно одно, что сегодня не хватает клонов в опен-ворлд гта подобных какие были в нулевые годы
Что-то не катит это на полноценный трейлер. По сути показали только мордобой и покатушки на авто по одной локации. По этому трейлеру складывается ощущение, что игру мы не увидим еще лет 5.
Возможно этот трейлер специально для PC Gaming Show, там время показа очень дорогое, поэтому сняли короткий клип. Тогда по хорошему должны в ближайшее время выкатить еще один нормальный трейлер.
Американская якудза без юмора ?
не одним GTA едины,напоминает смесь Driver и Getaway,желаю успехов игре
Очень многообещающе выглядит. Ждём-с подробностей.