Samson 08.04.2026
Экшен, Инди, От третьего лица, Открытый мир
7.6 79 оценок

Liquid Swords продемонстрировала работу трассировки лучей вместе с DLSS 4.5 в Samson

Legend_of_the_Hero

Liquid Swords предстваила новый трейлер Samson для этой предстоящей приключенческой экшен-игры. В новом трейлере показано, что игра выйдет с поддержкой трассировки лучей и NVIDIA DLSS 4.5 Super Resolution, чтобы улучшить качество изображения и производительность.

Самсон возвращается в Тиндалстон — город, который закалил его характер, где каждая драка происходит вблизи, а каждый побег приходится заслуживать. Он задолжал опасным людям больше, чем может выплатить, и они используют его сестру, чтобы заставить его действовать. Время на исходе. Единственный путь выбраться — пройти через любого, кто встанет у него на пути.

Samson будет доступна в Steam и Epic Games Store 8 апреля 2026 года.

26
13
Комментарии:  13
CrummyLorcan

Очень жду эту игру Железо готово по макс моя 4090ti ждет

13
CrummyLorcan

Просто сказка все ровно и гладко идет молодцы ребята

8
Hall_1920

Самсунг, но это якудза с тачками

3
Death to Spies

Игра пока не вызывает желание ее купить! Посмотрю прохождение и буду делать выводы.

2
QueasyRush

выглядит очень реалестично, деревья, окружение, подворотни, напоминает чем то не вышедший Splinter Cell Conviction раннюю версию, а та в свою очередь была смесью watch dogs

2
