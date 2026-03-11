Liquid Swords продемонстрировала работу трассировки лучей вместе с DLSS 4.5 в Samson

Liquid Swords предстваила новый трейлер Samson для этой предстоящей приключенческой экшен-игры. В новом трейлере показано, что игра выйдет с поддержкой трассировки лучей и NVIDIA DLSS 4.5 Super Resolution, чтобы улучшить качество изображения и производительность.
Самсон возвращается в Тиндалстон — город, который закалил его характер, где каждая драка происходит вблизи, а каждый побег приходится заслуживать. Он задолжал опасным людям больше, чем может выплатить, и они используют его сестру, чтобы заставить его действовать. Время на исходе. Единственный путь выбраться — пройти через любого, кто встанет у него на пути.
Samson будет доступна в Steam и Epic Games Store 8 апреля 2026 года.
Очень жду эту игру Железо готово по макс моя 4090ti ждет
Просто сказка все ровно и гладко идет молодцы ребята
Самсунг, но это якудза с тачками
Игра пока не вызывает желание ее купить! Посмотрю прохождение и буду делать выводы.
выглядит очень реалестично, деревья, окружение, подворотни, напоминает чем то не вышедший Splinter Cell Conviction раннюю версию, а та в свою очередь была смесью watch dogs