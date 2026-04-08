"Лучше превзойти ожидания с низким ценником": авторы экшена Samson объяснили свой подход к цене

Глава студии Liquid Swords Кристофер Сундберг прокомментировал решение выпустить свой новый криминальный экшен Samson по бюджетной цене в 25 долларов. В эпоху, когда стандартом AAA-индустрии давно стали ценники в $60-70, такой необычный шаг закономерно вызвал множество вопросов у игрового сообщества.

Развеивая сомнения фанатов по поводу качества и масштабов грядущего проекта, Сундберг опубликовал короткое, но ёмкое заявление в социальных сетях:

Если говорить коротко: я лучше превзойду ваши ожидания за $25, чем не оправдаю их за $70. Мы уважаем ваше время и вашу преданность нашим играм.

Подобная откровенность встретила крайне позитивную реакцию аудитории. В комментариях под публикацией геймеры хвалят студию за «этичную политику цен» и приводят в пример крупные корпорации, требующие полные $70 за менее проработанные релизы. Некоторые пользователи открыто заявили, что купят игру просто для поддержки адекватной политики разработчиков. Для Liquid Swords эти продажи могут стать решающими: как отметили участники обсуждения, успешный запуск Samson потенциально поможет студии вернуть часть команды, недавно уволенную из-за финансовых трудностей.

За $25 игроки получат сюжетную кампанию на 10 часов, а желающие исследовать мир и открыть весь доступный контент, смогут провести в игре 25 часов и более. Samson будет доступна на ПК уже завтра, а на консолях релиз экшена ожидается позднее.