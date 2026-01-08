Музыка для хаоса: Проект "SAMSON" от создателя "Just Cause" обзавелся композитором

Студия Liquid Swords сделала важный шаг в разработке своего амбициозного экшена SAMSON. Сегодня стало известно, что за музыкальную атмосферу игры будет отвечать Йеспер Кид.
Йеспер Крид — композитор, удостоенный премии BAFTA за музыку к фильмам и играм: StateOfDecay 3, Darktide40K, Assassins Creed, Borderlands, Hitman.
«С радостью объявляю, что я приглашен в качестве композитора оригинального саундтрека для SAMSON — жесткого экшена в открытом мире от студии Liquid Swords (основанной создателем JUST CAUSE Кристофером Сандбергом)».
SAMSON обещает стать «суровым и реалистичным» боевиком в открытом мире, что является своего рода творческим поворотом для основателя студии Кристофера Сандберга, прославившегося безумной серией Just Cause. Участие опытного композитора подтверждает серьезный настрой команды на создание глубокого, иммерсивного опыта.
