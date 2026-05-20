Обновление #6 для Samson улучшает боевую систему и исправляет множество ошибок

Liquid Swords продолжает регулярно обновлять Samson. В обновлении #6 команда разработчиков сосредоточилась в первую очередь на улучшении качества боевой системы. Система парирования стала более отзывчивой, анимация парирования теперь срабатывает более надёжно, а враги демонстрируют более сбалансированное поведение: менее пассивное, но и менее склонное к подавлению игрока в группах. Также исправлена ​​ошибка, позволявшая врагам атаковать, находясь в захвате. Автоматические контратаки после идеального парирования теперь наносят урон как здоровью, так и стойкости противника.

Что касается контента, то в 12 главе была перебалансирована плотность движения в автомобильной погоне, чтобы сделать дневную игру более приятной. В миссии «Черепа и Вороньи переулки» были исправлены некоторые проблемы с появлением мешков и отображением маркеров целей.

Среди прочих новых функций, игроки теперь могут медленно восстанавливать здоровье, сидя на скамейках по всему городу, и удалять сохранённые игры непосредственно из игрового меню. Улучшены прыжки, взаимодействие с багажником автомобиля, а также анимация входа и выхода из машины.

Также исправлены некоторые визуальные сбои в растительности и области без столкновений, которые могли привести к неожиданной смерти.

В примечаниях к релизу завершаются оптимизацией производительности процессора и призывом к разработчикам продолжать оставлять отзывы через форумы Steam и официальный сервер Discord.