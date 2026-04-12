Samson 08.04.2026
Экшен, Инди, От третьего лица, Открытый мир
6.5 168 оценок

"Одна из самых низкооцененных игр с самым большим количеством русификаторов" - Samson получила уже 4 перевода

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, недавно вышедший экшен Samson от студии Liquid Swords, хоть и получил низкие оценки критиков - всего 50/100 баллов на Metacritic, судя по всему приглянулся русскоязычным игрокам.

Для игры уже вышло целых четыре нейрорусификатора: пользователи Zarudnev, Onzi, wolvovic и SamhainGhost выпустили собственные версии текстового перевода для игры. Некоторые из них частично доработаны ручными правками. На сайте переводчиков иронично шутят, что Samson, вероятно, является "одной из самых низкооцененных игр с самым большим количеством русификаторов".

Самым популярным переводов среди пользователей, и наиболее часто обновляемым из них, судя по всему, является перевод от SamhainGhost:

Samson "Русификатор текста. Переведено с помощью DeepSeek" [1.4]
9
12
Kartman9

Эту игру можно охарактеризовать как гта 3 с синдромом дауна

cBaxa

сейчас бы кривой нейрослоп сгенерированный за 8-10 мин называть русификатором

execut0r

4 руссика, там чего словарный запас ГГ и НПС в двух словах?

tuznihelo

Ну прям вообще мусор игрушка?) Кто играет?

askazanov

Это провал, затея была хорошая - реализация на "отвали"

