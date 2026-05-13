Первое контентное обновление Samson добавляет 3 уровня сложности, новые миссии, корректирует камеру и многое другое

Samson: A Tyndalston Story получила первое обновление контента, вышедшее через несколько недель после релиза. Пакет довольно всеобъемлющий и напрямую отвечает запросам сообщества, затрагивая аспекты от баланса сложности до поведения камеры в бою.

Наиболее ожидаемым дополнением обновления, несомненно, является внедрение трёх уровней сложности. Первый, «Мошенник», смягчает игровой процесс: враги становятся менее опасными, увеличивается количество выпадающих медикаментов, повторные попытки выполнения миссий бесплатны, а финансовый штраф за нокаут снижается до 50%. Это идеальная точка входа для тех, кто хочет насладиться сюжетом без лишних сложностей.

Режим «Хастлер» воспроизводит оригинальный баланс игры, с одним лишь изменением: потеря денег при падении снижена со 100% до 75%. Режим «Энфорсер», с другой стороны, предназначен для тех, кто хочет более жёсткого режима, более сильных врагов, уменьшенного количества добычи, полной потери денег при падении и перезапуска миссий, доступных только в режиме «Уличные испытания». За прохождение игры в этом режиме в награду начисляется эксклюзивное достижение.

Что касается боя, камера получила значительное изменение: теперь она динамически отдаляется во время более динамичных столкновений, что облегчает восприятие окружающей обстановки. Разработчики описывают это изменение как «первый шаг» к более контролируемым и кинематографичным сражениям, указывая на то, что улучшения поведения врагов и общего темпа игры уже находятся в разработке.

На карте также появились три новых задания. Некоторые миссии используют уже знакомые игрокам механики, но развивают их в более сложных ситуациях. Ростовщики в игре, в свою очередь, больше не ограничены квартирой или парковкой и теперь появляются в различных местах по всему городу, добавляя элемент непредсказуемости в исследование.

Обновление также включает исправления ошибок и улучшения стабильности. Команда уже объявила, что в июне выйдет ещё один крупный пакет обновлений, который описывается как ещё более масштабный, чем этот.