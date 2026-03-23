После запуска на ПК запланированы консольные версии Samson для PS5 и Xbox Series

Игра Samson A Tyndalston Story выйдет на консолях после первоначального запуска на ПК – разработчик Liquid Swords подтвердил планы выпустить игру на PlayStation 5 и Xbox Series X/S позже. Об этом сообщил основатель студии Кристофер Сандберг, ответивший на вопросы о консольных версиях.

В заявлении, опубликованном в социальных сетях, Сандберг объяснил, что, хотя игра уже работает на консолях, команда в настоящее время сосредоточена на завершении работы над версией для ПК.

Нам часто задают вопросы о консольных версиях Samson. Честный ответ: мы не знаем, когда. Игра работает на консолях, но сейчас у нас нет ресурсов, чтобы начать финальную разработку. Нам нужно рассмотреть заявки от владельцев платформ и все такое. Как только игра выйдет 8 апреля, мы начнём работу над консольными версиями.

Релиз Samson A Tyndalston Story запланирован на 8 апреля 2026 года для ПК в Steam и Epic Games Store. Разработанная студией Liquid Swords, основанной создателем Just Cause Кристофером Сандбергом, игра описывается как нуарный файтинг с открытым миром, действие которого разворачивается в городе 1990-х годов.