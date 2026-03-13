ЧАТ ИГРЫ
Samson 08.04.2026
Экшен, Инди, От третьего лица, Открытый мир
7.4 82 оценки

Представлен новый геймплейный трейлер экшена Samson

IKarasik IKarasik

На презентации Future Games Show Spring Showcase показали новый трейлер экшена Samson: A Tyndalston Story. Вместе с роликом разработчики подтвердили дату релиза игры.

Главным героем проекта станет мужчина по имени Самсон — мощный боец, пытающийся выбраться из долгов и выжить в криминальном городе Тиндалстон. Ради этого ему приходится постоянно вступать в жестокие драки и разбираться с многочисленными противниками.

Боевая система делает акцент на ближнем бою. Камера располагается близко к персонажу, а сами схватки напоминают динамичные рукопашные столкновения. Разработчики отмечают, что подобный подход должен сделать бои более напряжёнными и зрелищными.

При этом город Тиндалстон можно будет свободно исследовать. Игроки смогут перемещаться по улицам на мощных маслкарах и использовать автомобили не только для передвижения, но и для столкновений с врагами. В некоторых ситуациях также можно действовать более скрытно — например, устранять противников на расстоянии.

Samson: A Tyndalston Story создаётся студией Liquid Swords, в которой работают бывшие разработчики серии Just Cause. Игра выйдет 8 апреля на ПК и будет доступна в магазинах Steam и Epic Games Store.

