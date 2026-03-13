Представлен новый геймплейный трейлер экшена Samson

На презентации Future Games Show Spring Showcase показали новый трейлер экшена Samson: A Tyndalston Story. Вместе с роликом разработчики подтвердили дату релиза игры.

Главным героем проекта станет мужчина по имени Самсон — мощный боец, пытающийся выбраться из долгов и выжить в криминальном городе Тиндалстон. Ради этого ему приходится постоянно вступать в жестокие драки и разбираться с многочисленными противниками.

Боевая система делает акцент на ближнем бою. Камера располагается близко к персонажу, а сами схватки напоминают динамичные рукопашные столкновения. Разработчики отмечают, что подобный подход должен сделать бои более напряжёнными и зрелищными.

При этом город Тиндалстон можно будет свободно исследовать. Игроки смогут перемещаться по улицам на мощных маслкарах и использовать автомобили не только для передвижения, но и для столкновений с врагами. В некоторых ситуациях также можно действовать более скрытно — например, устранять противников на расстоянии.

Samson: A Tyndalston Story создаётся студией Liquid Swords, в которой работают бывшие разработчики серии Just Cause. Игра выйдет 8 апреля на ПК и будет доступна в магазинах Steam и Epic Games Store.