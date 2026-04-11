Представлен план развития Samson: следующее обновление сосредоточено на стабильности, доработке и обратной связи

Вслед за вчерашним обновлением Liquid Swords анонсировали план развития Samson, с двумя новыми патчами, выходящими 15 и 22 апреля. Первый патч немного улучшил рейтинг игры с «Смешанный» в Steam, а это значит, что есть все основания для дальнейших улучшений.

Хотя подробностей пока немного, команда анонсировала дальнейшие улучшения стабильности, игрового процесса, доработку и учёт отзывов игроков во втором патче. Информация о третьем патче также станет доступна по мере приближения к его запланированному релизу.

В настоящее время Samson эксклюзивно доступна на ПК в Steam и Epic Games Store, но рассматривается возможность выпуска консольных версий.