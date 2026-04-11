Samson 08.04.2026
Экшен, Инди, От третьего лица, Открытый мир
157 оценок

Представлен план развития Samson: следующее обновление сосредоточено на стабильности, доработке и обратной связи

monk70 monk70

Вслед за вчерашним обновлением Liquid Swords анонсировали план развития Samson, с двумя новыми патчами, выходящими 15 и 22 апреля. Первый патч немного улучшил рейтинг игры с «Смешанный» в Steam, а это значит, что есть все основания для дальнейших улучшений.

Хотя подробностей пока немного, команда анонсировала дальнейшие улучшения стабильности, игрового процесса, доработку и учёт отзывов игроков во втором патче. Информация о третьем патче также станет доступна по мере приближения к его запланированному релизу.

В настоящее время Samson эксклюзивно доступна на ПК в Steam и Epic Games Store, но рассматривается возможность выпуска консольных версий.

Властелин Сосцов

игра очень сырая и даже сказал бы скучная, дрочильни с миссиями не то, чего хотелось видеть, мне он напоминал чем то драйвер паралел лайнс, но даже половины допотопного драйвера там нет

kotasha

Ранний доступ не захотели, а по факту он самый и есть ранний.

На пк а обычно говорят, спс за бета тест консоли холопы(00 ток теперь вы бета тестеры.

Punisher1

Патчи но зачем игра провалилась там чинить нечего она фундаментально сломала не нужно даже играть пытаться вкл любой обзор там настолько кривая боëвка с физикой что тут патчи не помогут. Фундаментальная ошибка взять линейную игру и растянуть еë на типо отк мир пустой.

rendezvous

Samson эксклюзивно доступна на ПК хахахахахахахахах пкшники кушают нейронку

askazanov

Да не спасибо, игра полный отстой...