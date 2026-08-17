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Samson 08.04.2026
Экшен, Инди, От третьего лица, Открытый мир
5.9 276 оценок

Разработчик Samson подтвердил релиз на консолях PS5 и Xbox Series в сентябре

monk70 monk70

Разработчик Liquid Swords подтвердил, что криминальный экшен Samson: A Tyndalston Story доберётся до консолей в сентябре 2026 года. Игра выйдет на PS5 и Xbox Series X|S. Ранее разработчики сообщали лишь об осеннем релизном окне. Теперь конкретным месяцем стал сентябрь.

Для Samson вышло крупное обновление с новым районом и официальной русской локализацией

На ПК Samson стартовала в апреле и получила смешанные отзывы из-за технических проблем, большого количества ошибок и слабой оптимизации. После релиза Liquid Swords продолжила работу над игрой и пообещала значительные улучшения.

Игра представляет собой мрачный экшен с открытым миром, действие которого разворачивается в криминальном городе Тиндалстон. Разработкой руководит Кристофер Сундберг, основатель Liquid Swords и создатель серии Just Cause.

Консоли 2
7
6
Комментарии:  6
Ваш комментарий
hpi

Ещё один майндсай. Ии треш мать их.

2
Рикочико

Да нормальная игра для инди. Зажрались вы.

2
GahlFrostbite
1
Le Samourai

Каким разумистом надо быть, чтобы релизить именно в сентябре