Разработчик Samson подтвердил релиз на консолях PS5 и Xbox Series в сентябре

Разработчик Liquid Swords подтвердил, что криминальный экшен Samson: A Tyndalston Story доберётся до консолей в сентябре 2026 года. Игра выйдет на PS5 и Xbox Series X|S. Ранее разработчики сообщали лишь об осеннем релизном окне. Теперь конкретным месяцем стал сентябрь.

На ПК Samson стартовала в апреле и получила смешанные отзывы из-за технических проблем, большого количества ошибок и слабой оптимизации. После релиза Liquid Swords продолжила работу над игрой и пообещала значительные улучшения.

Игра представляет собой мрачный экшен с открытым миром, действие которого разворачивается в криминальном городе Тиндалстон. Разработкой руководит Кристофер Сундберг, основатель Liquid Swords и создатель серии Just Cause.