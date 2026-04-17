Samson 08.04.2026
Экшен, Инди, От третьего лица, Открытый мир
6.4 193 оценки

Разработчики Samson представили новую дорожную карту обновлений

IKarasik IKarasik

Студия Liquid Swords рассказала о ближайших планах по развитию Samson. После не самого удачного запуска команда продолжает активно дорабатывать игру и готовит серию обновлений, основанных на отзывах игроков.

Многие пользователи после релиза жаловались на баги, проблемы с производительностью и недоработанные игровые механики. Разработчики заявили, что внимательно изучают обратную связь на форумах Steam и в Discord-сообществе, и именно она помогает определять приоритеты для будущих патчей.

Ближайшее крупное обновление, Update 3, планируют выпустить 22 апреля. Оно будет сосредоточено на улучшении боевой системы, добавлении новых вариантов автомобилей и доработке управления транспортом при игре на клавиатуре. Также разработчики обещают переработать баланс урона для игроков, NPC и машин, улучшить систему заездов на время, повысить производительность и исправить ряд ошибок.

Следующий патч, Update 4, выйдет 29 апреля. В нём команда сосредоточится на повышении стабильности игры, исправлении багов и дополнительной полировке геймплея.

Кроме технических обновлений, разработчики готовят и новый контент. В середине мая планируется контентное обновление, посвящённое сражениям и боевым механикам. В июне ожидается ещё одно крупное обновление, которое будет связано с транспортом и новыми возможностями для автомобилей.

Также в студии подтвердили, что консольная версия Samson всё ещё находится в планах. Точной даты релиза пока нет, но разработчики рассчитывают выпустить игру на консолях осенью этого года.

Комментарии:  7
DreadfulLiam

Это одна из те карт, где они рассказывают как много сделают, а через пару недель по тихому сворачивают проект, удаляют дорожную карту и забывают о нем?

KookyPentheus

Там такой город отгрохали почти как в гта 4, только залочили, доработают разлочат, если проэкт не бросят, то получится добротное ГТА но с меньшим функционалом.

CrummyLorcan

ну не о чем конечно но хоть что то они не поймут что сам смысл игры Х УЙ Н Я

kotasha

Ахаха мда прям дорожная карта бета теста.

Red Salamandra

В игре серьёзная проблема это коллизии. Их надо исправлять. Все проходит на сквозь всего. Жесть короче. А ещё у всех глаза бегают в диалогах как у сумасшедших. Прям как в GTA 4.