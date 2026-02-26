Samson: A Tyndalston Story получает новый трейлер и дату релиза на IGN Fan Fest 2026

Представлен новый трейлер Samson: A Tyndalston Story — предстоящий криминальный боевик с высоким давлением, построенной вокруг долгов, последствий и выживания в одном из самых беспощадных городов, которые только можно представить.
Самсон возвращается в Тайндлстон — город, который закалил его до предела, где каждая драка идёт в упор, а каждый побег приходится выгрызать. Он должен опасным людям больше, чем способен отдать, и они используют его сестру, чтобы заставить его действовать. Время тикает. Единственный выход — через всех, кто встанет на пути.
Samson: A Tyndalston Story выйдет на Steam и Epic Games Store 8 апреля 2026 года.
выглядит оболденно,желаю разработчикам больших продаж
ps в таких играх я в начале люблю просто по городу поездить поизучать
sleeping dogs напомнила
Выглядит любопытно)
Не верится, даже нет характеристик.
И так же как то очень быстро все.
И еще перевода нет, в мусор.
Мне эта игра напоминает.
Смысле быстро? Игру делают 5 лет
Вроде не 5 лет.
3 лет, 3 месяцев.
Хотя могли и раньше начать. Ну инфы нет, значит не 5 лет. :D
Выглядит она как MindsEYE, Такая же дешевка бездушная на Анреал5
Русский язык будет?
Нет, ну в стиме нет.
Ну быстро сделать могут.
Если конечно игра заинтересует.
Местами напоминает эти улицы из гта 4, не знаю почему)
Плюс конечно, что выйдет игра похожая на Gta, она естественно на разные подобные игры похожа, но в первую очередь на Gta 4 мне кажется
Будто новая часть драйвера. Очень круто.