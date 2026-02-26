ЧАТ ИГРЫ
Samson 08.04.2026
Экшен, Инди, От третьего лица, Открытый мир
7.5 73 оценки

Samson: A Tyndalston Story получает новый трейлер и дату релиза на IGN Fan Fest 2026

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Представлен новый трейлер Samson: A Tyndalston Story — предстоящий криминальный боевик с высоким давлением, построенной вокруг долгов, последствий и выживания в одном из самых беспощадных городов, которые только можно представить.

Самсон возвращается в Тайндлстон — город, который закалил его до предела, где каждая драка идёт в упор, а каждый побег приходится выгрызать. Он должен опасным людям больше, чем способен отдать, и они используют его сестру, чтобы заставить его действовать. Время тикает. Единственный выход — через всех, кто встанет на пути.

Samson: A Tyndalston Story выйдет на Steam и Epic Games Store 8 апреля 2026 года.

Комментарии:  12
WerGC

выглядит оболденно,желаю разработчикам больших продаж

ps в таких играх я в начале люблю просто по городу поездить поизучать

7
nemsis94

sleeping dogs напомнила

3
Dark1994

Выглядит любопытно)

1
ОгурчикЮрец

Не верится, даже нет характеристик.

И так же как то очень быстро все.

И еще перевода нет, в мусор.

Мне эта игра напоминает.

1
Кирилл Ренкевич

Смысле быстро? Игру делают 5 лет

ОгурчикЮрец Кирилл Ренкевич

Вроде не 5 лет.

3 лет, 3 месяцев.

Хотя могли и раньше начать. Ну инфы нет, значит не 5 лет. :D

Кирилл Ренкевич

Выглядит она как MindsEYE, Такая же дешевка бездушная на Анреал5

1
Sheffskiy

Русский язык будет?

ОгурчикЮрец

Нет, ну в стиме нет.

Ну быстро сделать могут.

Если конечно игра заинтересует.

Zick211

Местами напоминает эти улицы из гта 4, не знаю почему)

GoldenHadrian

Плюс конечно, что выйдет игра похожая на Gta, она естественно на разные подобные игры похожа, но в первую очередь на Gta 4 мне кажется

InSerrt

Будто новая часть драйвера. Очень круто.