Samson: A Tyndalston Story получает новый трейлер и дату релиза на IGN Fan Fest 2026

Представлен новый трейлер Samson: A Tyndalston Story — предстоящий криминальный боевик с высоким давлением, построенной вокруг долгов, последствий и выживания в одном из самых беспощадных городов, которые только можно представить.

Самсон возвращается в Тайндлстон — город, который закалил его до предела, где каждая драка идёт в упор, а каждый побег приходится выгрызать. Он должен опасным людям больше, чем способен отдать, и они используют его сестру, чтобы заставить его действовать. Время тикает. Единственный выход — через всех, кто встанет на пути.

Samson: A Tyndalston Story выйдет на Steam и Epic Games Store 8 апреля 2026 года.