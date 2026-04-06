Samson 08.04.2026
Экшен, Инди, От третьего лица, Открытый мир
7.5 99 оценок

Samson: A Tyndalston Story получила релизный трейлер

monk70 monk70

Студия Liquid Swords, основанная создателем Just Cause Кристофером Сандбергом, поделилась релизный трейлером своего дебютного проекта – Samson: A Tyndalston Story.

Это мрачный экшен от третьего лица, действие которого разворачивается в 90-х годах. Игра основана на диалогах и выборе, с упором на жестокие ближние бои и напряжённые погони на машинах. Играя за Самсона, вам предстоит разобраться с прошлыми долгами и защитить сестру главного героя в сюжете, где каждое решение и его последствия имеют значение.

Samson: A Tyndalston Story выйдет на ПК 8 апреля.

Janekste

Очень классно смотрится этот Самсон. Я в полном восторге! Будто бы за основу взяли GTA4 с классными покатушками на тачках и легендарной городской атмосферой, и превратили всё это в якудзу наоборот - вместо комедии подают серьёзные щи. Классно, очень классно. Точка.

QuadrupedalGilbert

в целом, выглядит нормально, будем поиграть

Anomander Reyk

А нигеров пиzдить можно?)) тогда беру...)))

hamshut

Чувствуется будет что-то типа очередного провала, как MindsEye )

Orihama

Ну для индюшки пойдёт. Надеюсь геймплея на 5 часиков хоть завезут...

