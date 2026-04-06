Samson: A Tyndalston Story получила релизный трейлер

Студия Liquid Swords, основанная создателем Just Cause Кристофером Сандбергом, поделилась релизный трейлером своего дебютного проекта – Samson: A Tyndalston Story.

Это мрачный экшен от третьего лица, действие которого разворачивается в 90-х годах. Игра основана на диалогах и выборе, с упором на жестокие ближние бои и напряжённые погони на машинах. Играя за Самсона, вам предстоит разобраться с прошлыми долгами и защитить сестру главного героя в сюжете, где каждое решение и его последствия имеют значение.

Samson: A Tyndalston Story выйдет на ПК 8 апреля.