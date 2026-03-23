Samson 08.04.2026
Экшен, Инди, От третьего лица, Открытый мир
7.3 86 оценок

Samson: A Tyndalston Story преодолела отметку в 250 тыс добавлений в списки желаний

monk70 monk70

Студия Liquid Swords поделилась новыми успехами своего проекта — экшен-игра Samson: A Tyndalston Story уже добавлена в списки желаемого более чем 250 000 игроков. В середине января сообщалось, что игра преодолела отметку в 100 000 добавлений.

Авторы отметили, что столь тёплый приём мотивирует команду двигаться дальше. В студии заверили, что активно продолжают работу над игрой и уже в ближайшее время планируют поделиться новым контентом.

14
6
Комментарии:  6
QuadrupedalGilbert

там кто-то с кем-то спорил сможет ли гта6 стать готи и кто с ней сможет потягатся, вот же убийца гта

Рикочико

Заинтересовали смогут ли они за такой короткий срок сделать хороший проект.

ThoughtfulGerardo

без огнестрела? да нахер не нужна

GoldenHadrian

Хоть какая та новая игра похожая на Gta