Samson: A Tyndalston Story преодолела отметку в 250 тыс добавлений в списки желаний

Студия Liquid Swords поделилась новыми успехами своего проекта — экшен-игра Samson: A Tyndalston Story уже добавлена в списки желаемого более чем 250 000 игроков. В середине января сообщалось, что игра преодолела отметку в 100 000 добавлений.

Авторы отметили, что столь тёплый приём мотивирует команду двигаться дальше. В студии заверили, что активно продолжают работу над игрой и уже в ближайшее время планируют поделиться новым контентом.