Samson 08.04.2026
Экшен, Инди, От третьего лица, Открытый мир
101 оценка

Samson: A Tyndalston Story выйдет с багами - разработчики честно предупредили игроков

IKarasik IKarasik

Разработчики Samson: A Tyndalston Story из студии Liquid Swords признались, что релиз игры не обойдётся без технических проблем. Основатель студии Кристофер Сундберг заявил, что команда делает всё возможное, чтобы довести проект до лучшего состояния, но полностью избавиться от багов к запуску не получится.

По словам Сундберга, разработчики не устраивают переработки и стараются работать эффективно в обычное рабочее время. Он отметил, что команда уже слишком опытная для «кранчей», поэтому предпочитает стабильный темп работы.

Руководитель Liquid Swords также признался, что сильно переживает перед выходом проекта. За более чем 30 лет в индустрии он ещё никогда не чувствовал такого давления перед запуском игры. По его словам, на кону стоит слишком многое как для студии, так и для команды.

События Samson: A Tyndalston Story разворачиваются в городе Тиндалстон. Игроку предстоит выполнять различные задания, чтобы выплатить долг, а окружающий мир будет реагировать на действия персонажа и постепенно меняться.

Несмотря на относительно скромный масштаб, разработчики обещают проект, который «превосходит ожидания» для своей категории. Основная сюжетная кампания займёт примерно 10 часов.

Игра выходит 8 апреля эксклюзивно на ПК и будет стоить 24,99 доллара. В будущем разработчики не исключают появления версии для консолей.

Комментарии: 26
Max P

Его бы лучше волновало, отсутствие русского языка в игре.

Giggity

Было бы наоборот удивительно, если современная игра выйдет без багов.

Pаrallax

Если не как в Кибершлаке, то уже хорошо.

vertehwost

вот и пришел этап когда разрабы даже не скрывают

Mad_cloud

А что так можно было ?

