Samson: A Tyndalston Story выйдет с багами - разработчики честно предупредили игроков

Разработчики Samson: A Tyndalston Story из студии Liquid Swords признались, что релиз игры не обойдётся без технических проблем. Основатель студии Кристофер Сундберг заявил, что команда делает всё возможное, чтобы довести проект до лучшего состояния, но полностью избавиться от багов к запуску не получится.

По словам Сундберга, разработчики не устраивают переработки и стараются работать эффективно в обычное рабочее время. Он отметил, что команда уже слишком опытная для «кранчей», поэтому предпочитает стабильный темп работы.

Руководитель Liquid Swords также признался, что сильно переживает перед выходом проекта. За более чем 30 лет в индустрии он ещё никогда не чувствовал такого давления перед запуском игры. По его словам, на кону стоит слишком многое как для студии, так и для команды.

События Samson: A Tyndalston Story разворачиваются в городе Тиндалстон. Игроку предстоит выполнять различные задания, чтобы выплатить долг, а окружающий мир будет реагировать на действия персонажа и постепенно меняться.

Несмотря на относительно скромный масштаб, разработчики обещают проект, который «превосходит ожидания» для своей категории. Основная сюжетная кампания займёт примерно 10 часов.

Игра выходит 8 апреля эксклюзивно на ПК и будет стоить 24,99 доллара. В будущем разработчики не исключают появления версии для консолей.