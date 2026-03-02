Samson - не GTA и не AAA-игра: авторы делают ставку на интенсивный экшен, а не масштабность

Студия Liquid Swords раскрыла новые детали о своём дебютном проекте Samson: A Tyndalston Story. После объявления даты релиза игру начали сравнивать с Grand Theft Auto, однако основатель студии Кристофер Сундберг поспешил расставить точки над i.
В интервью WCCF Tech разработчик подчеркнул: Samson — это не GTA и не AAA-блокбастер. По его словам, проект создаётся как сфокусированная игра среднего бюджета, рассчитанная на интенсивные эмоции, а не на гигантский масштаб. Ключевой особенностью станет механика долга, которая постоянно давит на игрока и влияет на планирование прохождения. Сундберг признался, что лично переживал подобный стресс, когда в 2002 году закрыл свою первую студию.
Авторы вдохновлялись такими играми, как Hardspace: Shipbreaker, Mad Max и Batman: Arkham Asylum, позаимствовав отдельные элементы и добавив собственный стиль. Игроков ждут восемь типов миссий — пешие и транспортные, более 30 боевых арен и уникальные сценарии в разных главах.
Основное прохождение займёт около 10 часов, но для полного изучения контента потребуется до 25. При цене в 25 долларов Samson делает ставку на плотный, напряжённый опыт вместо громкого масштаба.
