Samson 08.04.2026
Экшен, Инди, От третьего лица, Открытый мир
7.6 74 оценки

Samson - не GTA и не AAA-игра: авторы делают ставку на интенсивный экшен, а не масштабность

butcher69 butcher69

Студия Liquid Swords раскрыла новые детали о своём дебютном проекте Samson: A Tyndalston Story. После объявления даты релиза игру начали сравнивать с Grand Theft Auto, однако основатель студии Кристофер Сундберг поспешил расставить точки над i.

В интервью WCCF Tech разработчик подчеркнул: Samson — это не GTA и не AAA-блокбастер. По его словам, проект создаётся как сфокусированная игра среднего бюджета, рассчитанная на интенсивные эмоции, а не на гигантский масштаб. Ключевой особенностью станет механика долга, которая постоянно давит на игрока и влияет на планирование прохождения. Сундберг признался, что лично переживал подобный стресс, когда в 2002 году закрыл свою первую студию.

Авторы вдохновлялись такими играми, как Hardspace: Shipbreaker, Mad Max и Batman: Arkham Asylum, позаимствовав отдельные элементы и добавив собственный стиль. Игроков ждут восемь типов миссий — пешие и транспортные, более 30 боевых арен и уникальные сценарии в разных главах.

Основное прохождение займёт около 10 часов, но для полного изучения контента потребуется до 25. При цене в 25 долларов Samson делает ставку на плотный, напряжённый опыт вместо громкого масштаба.

28
22
Комментарии:  22
Partenavia

mindseye 2.0 и закрытие студии через пару месяцев

14
askazanov

Ну тут хоть ценник вроде адекватный

1
D4GoldenHour

Смотря этот геймплей, очень сомневаюсь. Вангую положительные отзывы и кучу проданных копий.

6
D4GoldenHour askazanov

Ценник даже не висит официально нигде. Откуда его взяли?

1
WerGC

в игре все нравится но печалит отсутствие перевода

6
Берегите тапки

Чем то напомнила игру Driver.

4
ArexSOnk

Понятно. Судя по всем представленным трейлерам, там будут тупо погони на авто и мордобой на небольшой городской локации. Проходняк, короч. Хз, что они там 5 лет делали. Я то надеялся, что они сделают более серьезный Just Cause.

3
Punisher1

Сомнительный проект чего то в нём нехватет ну посмотрим что выйдет в итоге

2
Ник Добрый

Логично, еще бы цену норм!

1
D4GoldenHour

И это прекрасно. Нам не нужны игры копирующие GTA, их и так много и ещё намечается парочка...

1
sa1958

Ну всё ясненько.

Саня Цукино Усаги

Мэд Макс от них был просто потрясающим

Roman Niko

новый каратель будет