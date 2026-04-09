Samson получил первый патч - улучшены бой, физика и стабильность

Разработчики выпустили обновление №1 для Samson от 9 апреля, направленное на исправление ключевых проблем, о которых сообщали игроки. Патч затрагивает сразу несколько аспектов игры: улучшена боевая система, исправлены ошибки физики, повышена стабильность и устранены баги, мешавшие прохождению миссий.

Одним из заметных изменений стало исправление поведения разрушаемых объектов — ранее при высокой частоте кадров они могли вести себя как неразрушимые. Также доработан боевой рывок, который раньше мог некорректно выводить игрока из боевой стойки.

Враги теперь корректно вытаскивают игрока из транспорта, а система обнаружения полиции была сбалансирована, чтобы сделать геймплей более честным. Кроме того, устранён критический баг с проваливанием сквозь пол. Разработчики также поработали над стабильностью, устранив случайные вылеты, связанные с аудиоустройствами.

В миссиях исправлены проблемы с повторным прохождением задания «Раскалённое железо», а также доработаны отдельные локации и коллизии. Параллельно улучшена французская локализация.

Среди QoL-изменений — новый экран управления, обновлённые боевые подсказки и исправления настроек, включая мёртвую зону и вибрацию. Отмечается, что этот патч — лишь часть работы: уже 10 апреля выйдет ещё одно обновление с дополнительными исправлениями.