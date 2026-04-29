Samson 08.04.2026
Экшен, Инди, От третьего лица, Открытый мир
6.1 222 оценки

Samson получила крупное обновление #4 - переработаны погони и улучшен бой

monk70 monk70

Разработчики Samson выпустили четвёртое обновление, сосредоточенное на улучшении геймплея и исправлении ключевых проблем.

Главным изменением стала переработка системы полицейских погонь. Теперь правоохранители не знают точного местоположения игрока и ориентируются по следам, что делает скрытность и тактику куда важнее. Погони стали более честными и менее раздражающими, а логика патрулей — заметно лучше.

Также обновление улучшает боевую систему: сражения стали более плавными и отзывчивыми. Среди полезных нововведений — возможность пропускать кат-сцены.

Разработчики уделили большое внимание исправлению миссий. Были устранены баги, из-за которых могли пропадать главы сюжета, ломаться маркеры и некорректно работать логика заданий. Кроме того, исправлены проблемы со спавном врагов и отображением требований на HUD.

Не обошлось и без улучшений транспорта: доработано поведение трафика, исправлены ошибки со спидометром и движением машин, а также скорректирована стоимость нитро.

ratte88

Думал, игра плохая, а оказывается всё по классике, она в "РД вышла". Ну ничё, подожду пока хомяки отполируют игру.

agula98

Этому калу не помочь никакими патчами, как и майндсай

В_о_л_ь_к_а

Самсон - это же герой еврейского эпоса, так? Выходит игра про то как хороший еврей бьёт плохих цветных американцев? Нет ли тут расизма ... ))

Truth85

Тут игры нету, только каркас под игру кривой, ну полируют может потом чёт как то если завезут, расширят карту и сюжет....

QuiltedArtemon

Ну через пол года отполируют тогда и поиграем

