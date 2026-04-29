Samson получила крупное обновление #4 - переработаны погони и улучшен бой

Разработчики Samson выпустили четвёртое обновление, сосредоточенное на улучшении геймплея и исправлении ключевых проблем.

Главным изменением стала переработка системы полицейских погонь. Теперь правоохранители не знают точного местоположения игрока и ориентируются по следам, что делает скрытность и тактику куда важнее. Погони стали более честными и менее раздражающими, а логика патрулей — заметно лучше.

Также обновление улучшает боевую систему: сражения стали более плавными и отзывчивыми. Среди полезных нововведений — возможность пропускать кат-сцены.

Разработчики уделили большое внимание исправлению миссий. Были устранены баги, из-за которых могли пропадать главы сюжета, ломаться маркеры и некорректно работать логика заданий. Кроме того, исправлены проблемы со спавном врагов и отображением требований на HUD.

Не обошлось и без улучшений транспорта: доработано поведение трафика, исправлены ошибки со спидометром и движением машин, а также скорректирована стоимость нитро.