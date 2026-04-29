Samson получила крупное обновление #4 - переработаны погони и улучшен бой

Разработчики Samson выпустили четвёртое обновление, сосредоточенное на улучшении геймплея и исправлении ключевых проблем.
Главным изменением стала переработка системы полицейских погонь. Теперь правоохранители не знают точного местоположения игрока и ориентируются по следам, что делает скрытность и тактику куда важнее. Погони стали более честными и менее раздражающими, а логика патрулей — заметно лучше.
Также обновление улучшает боевую систему: сражения стали более плавными и отзывчивыми. Среди полезных нововведений — возможность пропускать кат-сцены.
Разработчики уделили большое внимание исправлению миссий. Были устранены баги, из-за которых могли пропадать главы сюжета, ломаться маркеры и некорректно работать логика заданий. Кроме того, исправлены проблемы со спавном врагов и отображением требований на HUD.
Не обошлось и без улучшений транспорта: доработано поведение трафика, исправлены ошибки со спидометром и движением машин, а также скорректирована стоимость нитро.
Думал, игра плохая, а оказывается всё по классике, она в "РД вышла". Ну ничё, подожду пока хомяки отполируют игру.
Этому калу не помочь никакими патчами, как и майндсай
Самсон - это же герой еврейского эпоса, так? Выходит игра про то как хороший еврей бьёт плохих цветных американцев? Нет ли тут расизма ... ))
Тут игры нету, только каркас под игру кривой, ну полируют может потом чёт как то если завезут, расширят карту и сюжет....
Ну через пол года отполируют тогда и поиграем