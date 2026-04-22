Samson получила третье крупное обновление

Разработчики Samson выпустили крупное обновление #3, направленное на улучшение геймплея, стабильности и общего качества игры.

Патч значительно перерабатывает автомобильную часть: улучшено управление на клавиатуре и мыши, обновлена система повреждений и очков, а также добавлены новые типы транспорта, включая Rallycross и Drift. Кроме того, полиция теперь заранее предупреждает игрока сиреной, а поведение противников на машинах стало заметно стабильнее.

Ближний бой также получил важные правки — улучшены тайминги парирования, ускорены реакции персонажа, а механика Adrenaline Rush теперь может прерывать атаки врагов. Параллельно разработчики устранили ряд проблем с анимациями и интерфейсом.

Отдельное внимание уделено миссиям: исправлены баги в поздних главах, устранены софтлоки и проблемы со спавном противников, а повторные прохождения Street Trial теперь не требуют затрат ресурсов.

Среди других изменений — улучшенное поведение NPC, поддержка PlayStation-контроллеров без Steam Input, настройка субтитров и повышение общей производительности. Также в патче исправлены вылеты, проблемы с памятью и множество мелких багов.