Состоялся релиз Samson - криминального экшена от создателя Just Cause

Состоялся релиз Samson: A Tyndalston Story — нового сюжетного экшена с открытым миром от студии Liquid Swords, основанной создателем серии Just Cause. Игра вышла на ПК в сервисах Steam и Epic Games Store.

Действие Samson разворачивается в мрачном вымышленном городе Тиндалстон, где игрок берёт на себя роль Сэмсона — человека, пытающегося расплатиться с опасным долгом и спасти свою семью. В центре геймплея — уличные драки, погони и выполнение рискованных заданий, где каждое решение влияет на дальнейшее развитие событий.

Проект делает ставку на ближний бой и динамичные столкновения, а также на плотную, насыщенную атмосферу криминального города. Игроку предстоит балансировать между выживанием, заработком и нарастающим давлением со стороны преступного мира и правоохранительных органов.

По данным разработчиков, игра изначально задумывалась как более масштабный проект, однако в процессе разработки концепция была пересмотрена в сторону более компактного и сфокусированного опыта. Несмотря на это, Samson сохраняет элементы открытого мира и предлагает интенсивный, «сжатый» экшен.

Samson уже доступна для покупки, а разработчики обещают продолжить поддержку проекта после релиза.