Samson 2027 г.
Экшен, Инди, От третьего лица, Открытый мир
7.5 70 оценок

Создатели боевика Samson рассказали про боевую систему

monk70 monk70

Недавно студия Liquid Swords, возглавляемая продюсером Just Cause, выпустила новый дневник разработчиков экшен-игры с открытым миром Samson, подробно описывающий основанную на физике и анимации в реальном времени боевую систему. Она вдохновлена ​​классическими боевиками 80-х и 90-х годов, такими как «Чужие среди нас», «Совершенное оружие» и «Кто я?», и стремится создать «безжалостный, хаотичный и реалистичный» опыт ближнего боя.

Гейм-директор Страти Зербинис объяснил, что суть боевой системы Samson заключается не в игре за суперсолдата, а в создании «уязвимого обычного человека». Главный герой устаёт, получает серьёзные травмы и может быть сбит с ног, особенно при столкновении с несколькими врагами, что легко может привести к неприятностям. В игре практически нет «честного противостояния» — враги будут активно окружать вас, устраивать засады сзади, заставляя игроков постоянно двигаться, менять тактику и максимально использовать окружающую среду.

На ранних этапах разработки команда рассматривала возможность добавления огнестрельного оружия, но в итоге решила сосредоточиться на ближнем бою. Они считали, что перестрелки упростят столкновения и снизят напряжение, в то время как рукопашный бой с использованием холодного оружия создаст более непредсказуемые и динамичные ситуации. На эту философию дизайна повлияли такие игры, как Sifu, Oni и Sleeping Dogs.

Боевая система игры не основана на заранее заданных комбинациях; вместо этого она поощряет игроков свободно комбинировать атаки, блоки, уклонения и приёмы борьбы, создавая импровизационные стили боя. Враги будут адаптироваться к повторяющимся действиям игрока, поэтому игрокам придётся постоянно менять тактику. Разрушение окружающей среды и взаимодействие с ней — ключевые элементы боя: игроки могут разрушать комнаты, блокировать проходы, создавать препятствия и даже собирать обломки в качестве импровизированного оружия.

Для реализации этой концепции команда разработала оригинальную боевую систему, которая объединяет анимацию в реальном времени и физическую симуляцию. Эта система поддерживает гибкие переходы между действиями и их тайминг, а также реалистично реагирует на удары, столкновения и даже взаимодействие с транспортными средствами. Один и тот же набор физических правил применяется как к игрокам, так и к NPC, обеспечивая согласованность и правдоподобность боевых взаимодействий.

Что касается ИИ врагов, команда объединила традиционные деревья поведения с современными системами планирования действий. Цель заключалась не в демонстрации алгоритмической сложности, а в создании правдоподобных противников, которые могли бы постоянно представлять собой серьёзный вызов.

Действие Samson разворачивается в 1990-х годах, а дизайн транспортных средств вдохновлён такими фильмами, как «Жара» и «Ронин». Транспортные средства — это не только средства передвижения, но и орудия боя: их можно использовать для тарана врагов, разрушения локаций, создания снарядов или эффектных переходов между сценами.

Samson48

Круто, про меня игра.

4
AlexFoRestor

концовку не спойлери только

ALTur0

огнестрел будет но с ограниченным боезопасом, думаю можно будет подбирать пушки у врагов но только одну

4
ratte88
Цель заключалась не в демонстрации алгоритмической сложности, а в создании правдоподобных противников

Как всегда будет. Толпа противников против ГГ, но подходить они по 1 будут.

3
ALTur0

не там будет как в Mad Max или Бэтмене трое на одного с разных сторон но бить будут по очереди чтобы ГГ мог увернуться

5
CT3H ALTur0

.. а где?.. раз не там....

2
Kimen-no-Yami

А может будет и как в ниндзя гайдене: каждый враг атакует независимо от действий своих союзников, но чаще из слепой зоны игрока и во время действий игрока. Да тот же сифу на высокой сложности знатно даёт прикурить

3
sa1958

Ну и хорошо.

1
AlexFoRestor

Выглядит как что-то такое средненькое, но что в то же время может неожиданно выстрелить

WerGC

без огнестрела глупо