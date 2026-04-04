Создатели Samson похвастались добавлением игры в 300 тыс списков желаний в Steam

Разработчики Liquid Swords объявили, что Samson, их первая игра с момента основания компании, добавлена в 300 000 списков желаний в Steam. Эта студия среднего размера была основана бывшими сотрудниками Avalanche, команды, создавшей Just Cause.
В объявлении мало что говорится, кроме напоминания о запуске игры на ПК 8 апреля, который быстро приближается. К счастью, есть также изображение с благодарностью всем, кто следил за игрой.
Сюжет игры рассказывает о Самсоне, который возвращается в самые мрачные кварталы Тиндалстона, места, закалившего его и никогда не простившего. Сила, скорость и выдержка — залог выживания и того, чтобы не быть убитым преступниками, населяющими этот город.
Геймплей включает в себя рукопашные бои и опасные ситуации, которые необходимо решать различными способами. Самсон научился насилию раньше милосердия, и город этого не забыл. Каждая схватка имеет значение. Каждый удар предназначен для того, чтобы сломить или быть сломленным.
Даже ру текста нет, пожалуй покупать не буду)
Надеюсь игра продастся, ну прям хорошо выглядит, такое надо покупать
Будет разыбалово 👊
А купят в лучшем случае 10%( и то если не прозевали с оптимизацией, тем более они никогда с UE 5 не работали.
они все сделали чтоб игру не покупали в РФ