Создатели Samson похвастались добавлением игры в 300 тыс списков желаний в Steam

Разработчики Liquid Swords объявили, что Samson, их первая игра с момента основания компании, добавлена ​​в 300 000 списков желаний в Steam. Эта студия среднего размера была основана бывшими сотрудниками Avalanche, команды, создавшей Just Cause.

В объявлении мало что говорится, кроме напоминания о запуске игры на ПК 8 апреля, который быстро приближается. К счастью, есть также изображение с благодарностью всем, кто следил за игрой.

Сюжет игры рассказывает о Самсоне, который возвращается в самые мрачные кварталы Тиндалстона, места, закалившего его и никогда не простившего. Сила, скорость и выдержка — залог выживания и того, чтобы не быть убитым преступниками, населяющими этот город.

Геймплей включает в себя рукопашные бои и опасные ситуации, которые необходимо решать различными способами. Самсон научился насилию раньше милосердия, и город этого не забыл. Каждая схватка имеет значение. Каждый удар предназначен для того, чтобы сломить или быть сломленным.