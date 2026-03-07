Создатели Samson рассказали про дизайн города и автомобилей

Студия опубликовала второй дневник разработки экшена Samson: A Tyndalston Story, посвящённый созданию дизайна города и автомобилей.

В новом видео разработчики подробно рассказали о суровом мегаполисе Тиндалстон — его концепции, художественных идеях и процессе создания с нуля. Команда поделилась тем, как формировался облик города, какие решения принимались при проектировании улиц и окружения, а также как это влияло на атмосферу игры.

Отдельная часть ролика посвящена автомобилям. Авторы объяснили, как создавались машины для города, с какими трудностями пришлось столкнуться во время разработки и какие моменты, наоборот, принесли наибольшее удовольствие. Кроме того, разработчики затронули тему визуальных эффектов, которые усиливают динамику автомобильных сражений и делают их более зрелищными.

Релиз Samson: A Tyndalston Story запланирован на 8 апреля 2026 года для ПК в Steam и Epic Games Store.