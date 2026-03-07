ЧАТ ИГРЫ
Samson 08.04.2026
Экшен, Инди, От третьего лица, Открытый мир
7.6 76 оценок

Создатели Samson рассказали про дизайн города и автомобилей

monk70 monk70

Студия опубликовала второй дневник разработки экшена Samson: A Tyndalston Story, посвящённый созданию дизайна города и автомобилей.

В новом видео разработчики подробно рассказали о суровом мегаполисе Тиндалстон — его концепции, художественных идеях и процессе создания с нуля. Команда поделилась тем, как формировался облик города, какие решения принимались при проектировании улиц и окружения, а также как это влияло на атмосферу игры.

Отдельная часть ролика посвящена автомобилям. Авторы объяснили, как создавались машины для города, с какими трудностями пришлось столкнуться во время разработки и какие моменты, наоборот, принесли наибольшее удовольствие. Кроме того, разработчики затронули тему визуальных эффектов, которые усиливают динамику автомобильных сражений и делают их более зрелищными.

Релиз Samson: A Tyndalston Story запланирован на 8 апреля 2026 года для ПК в Steam и Epic Games Store.

Комментарии:  7
Neko-Aheron

Ждем.

3
BENDJI

Очень жду эту игру, осталось недолго.

3
jax baron

самсон - это тот который с писькой голой бегал?

3
ArexSOnk

Почему фпс такой ужасный? По ощущениям 20 кадров. При этом графика чуть получше чем в гта 4 (напоминает локациями).

1
WerGC

ждем но нет русского

1
