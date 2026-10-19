Студия Liquid Swords закрывается - успех Samson на консолях не спас компанию

Кристофер Сундберг, основатель Liquid Swords и создатель Just Cause, объявил о закрытии студии. По его словам, Samson показала значительно лучшие результаты на консолях, однако этого оказалось недостаточно, чтобы спасти компанию.
Сундберг признался, что гордится командой и проделанной работой. При этом разработчики обсуждают возможность дальнейшей поддержки игры — окончательное решение пока не объявлено.
Мы совершаем ошибки, учимся на них, поднимаемся и движемся дальше. Я никогда не сдаюсь. Скоро расскажу больше.
Подробностями о ситуации в студии и будущем Samson он пообещал поделиться позднее.
На консолях совсем играть нечего?
Жаль. Чудо стилистически выглядит хорошо, цветовой дизайн мрачный, как в сопрано, и что важно - не реализм. Графика хорошая. Герой нормально выглядит.
Их ошибка, что нужно было делать: а) или игру на подобии первого драйвера с хардкорными миссиями на время (чисто погони, уходы, возможно трюкачество как в стантмане) и с катсценами, но без выхода из машины и без симуляции под гта; б) или делать чисто мордобой, но уже без открытого мира и вождения, а просто типа сифу - концентрат мордобойчика.
А они замахнулись на симуляцию как гта, а это большой рискованный бюджет. Гта по сути держится на детализации, разнообразии и масштабах, а не на геймплее. Забери у гта вышесказанное, а оставь только её геймплей и сюжет - то самсон ей будет...