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Samson 08.04.2026
Экшен, Инди, От третьего лица, Открытый мир
5.7 292 оценки

Студия Liquid Swords закрывается - успех Samson на консолях не спас компанию

monk70 monk70

Кристофер Сундберг, основатель Liquid Swords и создатель Just Cause, объявил о закрытии студии. По его словам, Samson показала значительно лучшие результаты на консолях, однако этого оказалось недостаточно, чтобы спасти компанию.

Сундберг признался, что гордится командой и проделанной работой. При этом разработчики обсуждают возможность дальнейшей поддержки игры — окончательное решение пока не объявлено.

Мы совершаем ошибки, учимся на них, поднимаемся и движемся дальше. Я никогда не сдаюсь. Скоро расскажу больше.

Подробностями о ситуации в студии и будущем Samson он пообещал поделиться позднее.

Индустрия 17
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Комментарии:  32
Ваш комментарий
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26
Giggity
успех Samson на консолях

На консолях совсем играть нечего?

16
Voluminous Quibilah

Жаль. Чудо стилистически выглядит хорошо, цветовой дизайн мрачный, как в сопрано, и что важно - не реализм. Графика хорошая. Герой нормально выглядит.

Их ошибка, что нужно было делать: а) или игру на подобии первого драйвера с хардкорными миссиями на время (чисто погони, уходы, возможно трюкачество как в стантмане) и с катсценами, но без выхода из машины и без симуляции под гта; б) или делать чисто мордобой, но уже без открытого мира и вождения, а просто типа сифу - концентрат мордобойчика.

А они замахнулись на симуляцию как гта, а это большой рискованный бюджет. Гта по сути держится на детализации, разнообразии и масштабах, а не на геймплее. Забери у гта вышесказанное, а оставь только её геймплей и сюжет - то самсон ей будет...

14