Студия Liquid Swords закрывается - успех Samson на консолях не спас компанию

Кристофер Сундберг, основатель Liquid Swords и создатель Just Cause, объявил о закрытии студии. По его словам, Samson показала значительно лучшие результаты на консолях, однако этого оказалось недостаточно, чтобы спасти компанию.

Сундберг признался, что гордится командой и проделанной работой. При этом разработчики обсуждают возможность дальнейшей поддержки игры — окончательное решение пока не объявлено.

Мы совершаем ошибки, учимся на них, поднимаемся и движемся дальше. Я никогда не сдаюсь. Скоро расскажу больше.

Подробностями о ситуации в студии и будущем Samson он пообещал поделиться позднее.