Студия-разработчик Samson обанкротилась после нескольких месяцев невыплаты зарплат

Шведская студия Liquid Swords, разработавшая Samson: A Tyndalston Story, обанкротилась после нескольких месяцев задержек зарплат сотрудникам. Как сообщает издание Breakit, почти 30 работников получат государственную компенсацию, а конкурсный управляющий надеется найти покупателя для компании.

Liquid Swords основал Кристофер Сундберг, сооснователь Avalanche Studios и творческий руководитель серии Just Cause. Samson стала первым крупным релизом студии и вышла в апреле 2026 года. Игра черпала вдохновение из мрачных боевиков с открытым миром, включая Grand Theft Auto и Max Payne.

Однако релиз встретили неоднозначно. На Metacritic игра получила 51 балл от критиков и пользовательскую оценку 5,2. В Steam игроки жаловались на технические ошибки и неотзывчивое управление, хотя некоторые хвалили атмосферу и оптимизацию для Steam Deck.

Несмотря на амбиции проекта, финансовые проблемы студии привели к банкротству. Теперь судьба Liquid Swords зависит в том числе от того, удастся ли управляющему найти покупателя. На данный момент Samson остаётся единственной выпущенной игрой компании.