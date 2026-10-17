Студия-разработчик Samson обанкротилась после нескольких месяцев невыплаты зарплат

Шведская студия Liquid Swords, разработавшая Samson: A Tyndalston Story, обанкротилась после нескольких месяцев задержек зарплат сотрудникам. Как сообщает издание Breakit, почти 30 работников получат государственную компенсацию, а конкурсный управляющий надеется найти покупателя для компании.
Liquid Swords основал Кристофер Сундберг, сооснователь Avalanche Studios и творческий руководитель серии Just Cause. Samson стала первым крупным релизом студии и вышла в апреле 2026 года. Игра черпала вдохновение из мрачных боевиков с открытым миром, включая Grand Theft Auto и Max Payne.
Однако релиз встретили неоднозначно. На Metacritic игра получила 51 балл от критиков и пользовательскую оценку 5,2. В Steam игроки жаловались на технические ошибки и неотзывчивое управление, хотя некоторые хвалили атмосферу и оптимизацию для Steam Deck.
Несмотря на амбиции проекта, финансовые проблемы студии привели к банкротству. Теперь судьба Liquid Swords зависит в том числе от того, удастся ли управляющему найти покупателя. На данный момент Samson остаётся единственной выпущенной игрой компании.
Игра получилась действительно средней (на одно прохождение вполне), хотя потенциал у неё мог быть огромен, жаль. Однако на фоне сплошного однотипного потока из канализации (хорор-шутер-экшен-фентези-вид от первого лица), и боевкой пиу-пиу (1000 выстрелов в секунду), или прыг-скок-уворот-блок-бац-бац (1000 действий в секунду) игра на голову выше всего этого. Да и ГГ вполне нормальный, а не имбецилы - морда кирпичом (привет помойкам день Е и спасимаринам) или надоевшие однообразные азиаты в своих тухло-соломенных панамках, с мечами размером со строительный кран.
Грустно,я хочу плакать 😢
Так им и надо, бракоделы.
Смысл было такую игру выпускать не понятно, в добавок кассой анриал 5 еще убил оптимизацию.