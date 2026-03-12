Сюжетные главы, дела и долги: как работает свобода действий в новом криминальном экшене Samson

Студия Liquid Swords раскрыла подробности структуры своего амбициозного криминального экшена в открытом мире — Samson. В отличие от классических GTA-клонов, новинка обещает уникальный подход к геймплею, где главной движущей силой сюжета становится не просто подъем по криминальной карьерной лестнице, а отчаянная необходимость расплатиться с огромными долгами.

События игры разворачиваются в Тиндалстоне, самом опасном районе — Южном Конце. Игрок берет на себя роль вышибалы местной банды. Весь игровой цикл делится на три ключевых элемента: сюжетные «Главы», случайные «Дела» и исследование мира.

Главы представляют собой линейные кинематографичные миссии с интенсивным экшеном и уникальными локациями. Они развивают глобальный сюжет и раскрывают тайны, угрожающие существованию вашей группировки. Второстепенные дела служат способом заработать на жизнь и погасить долг. Сюда входят убийства на заказ, помощь в побеге преступникам и рэкет.

Ключевой фишкой Samson станет постоянная дилемма выбора. Разработчики намеренно ввели ограничение: игрок может выполнить лишь определенное количество миссий за один внутриигровой день. Геймеру придется выбирать: продвинуться по сюжету, или заработать денег, чтобы не разозлить коллекторов из Сент-Луиса. Если вы перестанете платить долг, мафия откроет на вас жестокую охоту. Открытый мир также будет подкидывать неприятные сюрпризы в виде внезапных засад вражеских банд.

Такой тайм-менеджмент обещает добавить глубины в стандартный жанр городских «песочниц». Релиз игры состоится уже 8 апреля 2026 года на ПК Steam и Epic Games Store.