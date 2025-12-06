Threat Interactive: графика Unreal Engine 5 отвратительна, а разработчики боятся в этом признаться

Независимая студия и одноименный YouTube канал Threat Interactive, известные своим бескомпромиссным отношением к оптимизации игр, выступили с очередной порцией резкой критики в адрес Epic Games. На этот раз под удар попали не только создатели движка Unreal Engine 5, но и сторонние разработчики, которые, по мнению авторов канала, незаслуженно хвалят технологию ради маркетинговой выгоды. Поводом для обсуждения стал недавний анонс экшена SAMSON: A Tyndalston Story от студии Liquid Swords.
Представители Threat Interactive публично обратились к авторам SAMSON, призвав их не оказывать услугу индустрии и не уподобляться, как они выразились, рабам из студии Sandfall Games. Последних обвинили в том, что они льстят Epic Games, приписывая движку ложные заслуги. По мнению критиков, разработчикам следует честно признавать визуальные проблемы инструментария и справедливо возлагать вину на технологического гиганта, а не создавать положительный информационный фон, который лишь вредит прогрессу.
Основной претензией Threat Interactive к Unreal Engine 5 остается качество итогового изображения и производительность. Авторы канала утверждают, что усилия художников и материалы портятся из-за отвратительной и некомпетентной графической составляющей движка. В список технических грехов они заносят проблемы с размытием в движении, тональной компрессией, сглаживанием, непрямым глобальным освещением и лицами MetaHuman. Эксперты канала уверены, что игры на этом движке обречены работать как мусор.
Ранее Threat Interactive уже вступали в полемику с известными деятелями индустрии. В частности, они критиковали менеджера сообщества игры Palworld за похвалу шутера Arc Raiders, который назвали доказательством того, что UE5 производит халтуру. Позиция студии заключается в том, что публичная поддержка Epic Games со стороны продюсеров уничтожает у корпорации любой стимул исправлять ошибки движка, так как лояльность покупается в обмен на рекламу. Сами же Threat Interactive продолжают позиционировать себя как борцов за реалистичную графику на доступном оборудовании без использования размытия и технологий апскейлинга.
Это один человек, который не сделал ни одной игры, и который не является ни программистом, ни дизайнером, ни ещё кем-то, и делает кассу с видосиков на ютубе где он заманивает аудиторию обсирая УЕ.
За то всяким корпоратам верить это норм...
С вопросами веры это в церковь. Факт в том, что он просто нашёл нишу где окучивает паству которой не нравится УЕ, и делает хайп на различных вбросах и "конфронтациях" со всякими "корпоратами", где якобы рубит правду-матку. Это сродни сектанству или плоскоземельщикам, независимо от реальных и мнимых достоинств/недостатков УЕ.
Неужели тут кто то вменяемый попался:DDD
А эти критики не предложили лучший движок? Я думаю о проблемах все и так знают (если обычные юзеры это понимают, то разработчики игр как бы ещё больше), "простое" решение то где?:D
А самим критикам слабо исправить?:D Или как обычно "пистеTb не мешки ворочать"
Наглядный пример как по комментарию можно определить умственное развитие комментатора
Ты явно понятие не имеешь, тебе лишь бы высрать высер свой. Эти критики писали в форуме проблемы движка и его забанили. Кстати, тоже работаю с движком ue5 переписанный. Как эпики обновили, так и сломали импорт, шейдинг. У них в форуме постоянно срач из-за криворукости разработчиков эпик геймс, постоянно что-то ломают. И мы должны за них исправлять ошибки? Ты ку-ку что-ли?
Ну и при чем тут SAMSON?
Игра только что анонсирована, но петухи уже кукарекают.
Выйдет игра - там и увидим результат.
MAFIA OLD COUNTRY доказала что не всё так плохо с UNREAL ENGINE 5.
не знаю что там Мафия тебе доказала, The Outer Worlds 2 и Borderlands 4 именно что показали, что не всё плохо с UE5, а УЖАСНО
Вот так намного правдивее.
у них там кукушка поехала или что? я когда впервые трейлер посмотрел офигел от качества и реалестичности картинки, это настоящий некст ген, не зря выход заявлен пока что только на пк, потому что убогие консоли такое не потянут, физика волос, одежды, цепочек на одежде, тени, физика, разрушаемость, напомнило condemned, мрачная атмосфера, разрабы топовые моей любимой серии just cause, боёвка офигенская как в ихнем mad max или batman, в общем ждём с нетерпением, а то что это пятый анрил я даже и не понял, это вообще не важно если всё так круто выглядит, всё что они показали в 1000 раз лучше гта 6 блядской
я когда впервые трейлер посмотрел офигел от качества и реалестичности картинки, это настоящий некст ген, физика волос, одежды, цепочек на одежде, тени, физика, разрушаемость, мрачная атмосфера, разрабы топовые моей любимой серии gta, боёвка офигенская, в общем ждём с нетерпением, а то что это пятый анрил я даже и не понял, это вообще не важно если всё так круто выглядит, всё что они показали в 1000 раз лучше гта 6 лятской
https://youtu.be/PAcor9SdBTs?si=e3o48jy0GLBJ11SL
Threat Interactive удалил свой канал на Дискорде, когда ему стали там задавать неудобные вопросы по слабым аргументам против Unreal, что не выдерживают критики, которые он вбрасывает в своих видосах. Паренек очень много льет воды и надумывает. Так же, он вроде что-то гнал про то, что собирается делать форк, где все будет работать нормально (форк такой громадины как Анрил своей парой ручек, ага), но забросил затею, разумеется.
Unreal Engine не защищаю - его еще править и править. Но Threat Interactive явно хайпуется на том, что кидаться какашками в этот движок сейчас модно.
он в своих видосах, в основном, срёт на разрабов, что они криворукие и не умеют в оптимизацию.
Unreal engine и правда г*вно
Что за додик, он вообще видел игры на УЕ5? Нормальная там графика, единственная проблема это оптимизация, да и она как минимум на половину зависит от самой студии, качественную оптимизацию можно сделать всегда и в любой игре, но не все этим занимаются по разным причинам.
Ну вон the outer worlds 2 недавно вышла. Нравится там графика?
Ясно понятно.
А что там борцуны за реалистичную графику кукарекали по поводу видьмак 4?
Или очко жим-жим открывать свой обоссаный рот против студий у которых толпа агрессивных фанатиков?
Только фанатики могут зашищать этот движок. Картинка нулячая, зато требует немеренных ресурсов.