Threat Interactive: графика Unreal Engine 5 отвратительна, а разработчики боятся в этом признаться

Независимая студия и одноименный YouTube канал Threat Interactive, известные своим бескомпромиссным отношением к оптимизации игр, выступили с очередной порцией резкой критики в адрес Epic Games. На этот раз под удар попали не только создатели движка Unreal Engine 5, но и сторонние разработчики, которые, по мнению авторов канала, незаслуженно хвалят технологию ради маркетинговой выгоды. Поводом для обсуждения стал недавний анонс экшена SAMSON: A Tyndalston Story от студии Liquid Swords.

Представители Threat Interactive публично обратились к авторам SAMSON, призвав их не оказывать услугу индустрии и не уподобляться, как они выразились, рабам из студии Sandfall Games. Последних обвинили в том, что они льстят Epic Games, приписывая движку ложные заслуги. По мнению критиков, разработчикам следует честно признавать визуальные проблемы инструментария и справедливо возлагать вину на технологического гиганта, а не создавать положительный информационный фон, который лишь вредит прогрессу.

Основной претензией Threat Interactive к Unreal Engine 5 остается качество итогового изображения и производительность. Авторы канала утверждают, что усилия художников и материалы портятся из-за отвратительной и некомпетентной графической составляющей движка. В список технических грехов они заносят проблемы с размытием в движении, тональной компрессией, сглаживанием, непрямым глобальным освещением и лицами MetaHuman. Эксперты канала уверены, что игры на этом движке обречены работать как мусор.

Ранее Threat Interactive уже вступали в полемику с известными деятелями индустрии. В частности, они критиковали менеджера сообщества игры Palworld за похвалу шутера Arc Raiders, который назвали доказательством того, что UE5 производит халтуру. Позиция студии заключается в том, что публичная поддержка Epic Games со стороны продюсеров уничтожает у корпорации любой стимул исправлять ошибки движка, так как лояльность покупается в обмен на рекламу. Сами же Threat Interactive продолжают позиционировать себя как борцов за реалистичную графику на доступном оборудовании без использования размытия и технологий апскейлинга.