В Samson будут элементы из Mad Max и Just Cause; основной сюжет займет 10 часов, а дополнительный контент 15 часов

После презентации игры Samson: A Tyndalston Story на выставке PC Gaming Show: Most Wanted 2025 Showcase, разработчик Liquid Swords опубликовал подробный FAQ, в котором рассказывается о том, чего игроки могут ожидать от игры.

Возможно, это неудивительно, учитывая, что основатель Avalanche Studios Кристофер Сундберг создал Liquid Swords, и студия подтвердила, что в игре будут элементы, вдохновленные двумя самыми известными проектами этой команды: Mad Max и Just Cause.

Что касается последнего, игроки Just Cause узнают акцент на физической силе, динамике и взаимодействии различных систем, хотя Samson не будет использовать преувеличенное зрелище и хаос ради самого хаоса, выбрав более реалистичный подход. Что касается Mad Max, новая игра напоминает его своей жесткой, персональной рукопашной схваткой, а также механикой боя на транспортных средствах, хотя, конечно, есть много различий, обусловленных исключительно сеттингом.

Помимо сравнений с другими играми, боевая система Samson, будь то пешая или транспортная, отказывается от стилизации в пользу функционального, целенаправленного насилия. Вместо использования заранее заданных наборов оружия, игроки будут использовать инструменты окружающей среды (гаечные ключи, шины, груды кирпичей и т. д.) и создавать возможности для атаки путем импровизации. В игре представлено большое разнообразие оружия ближнего боя, которое можно хранить в багажниках транспортных средств для тактической подготовки, но окружающая среда всегда предоставляет немедленные альтернативы. Повреждения имеют визуальное и механическое значение; удары разрушают элементы окружающей среды и визуально отмечают как персонажа игрока, так и врагов.

Управление транспортным средством — ключевой компонент Samson. Liquid Swords подчеркнули, что в управлении транспортными средствами акцент делается на весе, ударах и физических ощущениях, с намеренным различием между типами транспортных средств. Игроки могут управлять любым найденным транспортным средством, хотя, как ни странно, разработчики прямо упомянули, что гражданских лиц не будут вытаскивать из машин, в отличие от Grand Theft Auto. Это, кажется, предполагает, что персонаж игрока будет фактически похищать их, хотя это пока не подтверждено. Конечно, кража вызовет реакцию со стороны правоохранительных органов, которая будет усиливаться в зависимости от действий игрока. Но и другие NPC реагируют по-разному на агрессию (отбивают сопротивление или убегают).

Игра Samson стоит всего 25 долларов, поэтому неудивительно, что основной сюжет относительно короткий. Хотя игра предлагает свободу исследования открытого мира, игровой процесс не будет практически бесконечным, сосредоточившись на миссиях и общей истории (попытка Самсона погасить долг, пока время неумолимо бежит против него).

Действительно, Liquid Swords подтвердили, что на прохождение потребуется около 10 часов, но дополнительный контент может увеличить это время примерно до 25 часов. К ним относятся задания на транспорте, такие как опасные убийства, подпольные гонки и дерзкие побеги, а также кражи, рукопашные бои и слежка для сбора важной информации. Выполнение этих заданий будет способствовать развитию персонажа, которое включает в себя навыки и перки, поддерживающие различные стили игры.

В игре не будет настроек сложности, поэтому игрокам придётся сталкиваться с уровнем сложности, заданным создателями. Наконец, Liquid Swords признали сложности оптимизации игры с открытым миром, но заявили, что работали над этим с самого начала и получили поддержку Epic Games, Samson работает на движке Unreal Engine 5.

Игра выйдет на ПК в начале 2026 года, а версии для консолей появятся позже из-за небольшого размера команды разработчиков.