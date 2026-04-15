Вышло второе крупное обновление для Samson

Компания Liquid Swords выпустила второе крупное обновление для своей сюжетной экшен-игры Samson и поделилась полными примечаниями к патчу.

Патч 2 ещё больше улучшит производительность и уменьшит подтормаживания. Кроме того, он исправляет ошибку, связанную с внутриигровым видеостримером, а также ошибки компиляции шейдеров. Таким образом, игра должна стать более стабильной на вашем ПК.

Кроме того, обновление 2 включает в себя ряд изменений в боевой системе. Например, оно увеличивает время успешного парирования и надёжность приёмов «Захват». Оно также уменьшает повторение тяжёлых атак, что приводит к увеличению разнообразия. Кроме того, оно снижает риск прерывания приёмов «Захват». Плюс ко всему, оно содержит улучшения баланса боевых столкновений.

Патч 2 также содержит некоторые изменения в игровом процессе. Например, транспортные средства (кроме машины Самсона) теперь будут корректно восстанавливать своё состояние после сброса в конце дня. Патч уменьшит задержку запуска двигателя при посадке в транспортное средство, что позволит вам быстрее отъехать. Он также уберёт повреждения, получаемые от ударов днищем вашего автомобиля во время движения. По словам разработчиков, это первый шаг к улучшению общего баланса игрового процесса с транспортными средствами. Кроме того, обновление изменяет расположение предметов, которые ранее нельзя было подобрать.