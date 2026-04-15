Samson 08.04.2026
Экшен, Инди, От третьего лица, Открытый мир
6.4 187 оценок

Вышло второе крупное обновление для Samson

monk70 monk70

Компания Liquid Swords выпустила второе крупное обновление для своей сюжетной экшен-игры Samson и поделилась полными примечаниями к патчу.

Патч 2 ещё больше улучшит производительность и уменьшит подтормаживания. Кроме того, он исправляет ошибку, связанную с внутриигровым видеостримером, а также ошибки компиляции шейдеров. Таким образом, игра должна стать более стабильной на вашем ПК.

Кроме того, обновление 2 включает в себя ряд изменений в боевой системе. Например, оно увеличивает время успешного парирования и надёжность приёмов «Захват». Оно также уменьшает повторение тяжёлых атак, что приводит к увеличению разнообразия. Кроме того, оно снижает риск прерывания приёмов «Захват». Плюс ко всему, оно содержит улучшения баланса боевых столкновений.

Патч 2 также содержит некоторые изменения в игровом процессе. Например, транспортные средства (кроме машины Самсона) теперь будут корректно восстанавливать своё состояние после сброса в конце дня. Патч уменьшит задержку запуска двигателя при посадке в транспортное средство, что позволит вам быстрее отъехать. Он также уберёт повреждения, получаемые от ударов днищем вашего автомобиля во время движения. По словам разработчиков, это первый шаг к улучшению общего баланса игрового процесса с транспортными средствами. Кроме того, обновление изменяет расположение предметов, которые ранее нельзя было подобрать.

ПК Обновления
D4GoldenHour

Кому не хватает FPS на RTX 20-30, поставьте DLSS Enabler. При генерации кадров x2 ноль дополнительной задержки и артефактов почти нет. Играется отлично!

9
Neko-Acheron

Этот дебилизм когда-нибудь закончится с играми, которые спешат выпустить до их играбельной корректировки ?

6