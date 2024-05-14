Samurai Warriors 4 DX вышла в Steam с поддержкой английского языка

Компания Koei Tecmo объявила о том, что разработанная Omega Force игра в жанре мусоу Samurai Warriors 4 DX теперь доступна на ПК в сервисе Steam по цене $49,99.

Эта улучшенная версия оригинальной Samurai Warriors 4 была выпущена для PlayStation 4 и Switch в 2019 году. Кроме того, она была выпущена только в Японии, поэтому данный неожиданный релиз для ПК стал дебютом на Западе.

Игроков ожидают 55 различных офицеров и более 150 ранее выпущенных DLC, включая костюмы, оружие, элементы кастомизации, сценарии и фоновую музыку.

Кроме того, в игре есть режим "Хроника", в котором можно выполнять задания, встречаться с офицерами и собирать предметы. Вы также сможете создавать собственных персонажей в обновленном режиме редактирования. Среди других особенностей - переключатель персонажей, позволяющий переключаться между двумя героями в режиме реального времени.

По многочисленным просьбам к игре присоединились Нобуюки Санада и Ёсицугу Отани. Кроме того, впервые в серии Samurai Warriors появились Такатора Тодо, Наотора Ии и Муненори Ягю из японского релиза. В Samurai Warriors 4 DX представлено наибольшее количество офицеров среди всех игр серии.

Повествование Samurai Warriors 4 DX охватывает события, предшествующие окончанию периода Воюющих государств, а сражения между фракциями отображают взаимоотношения между различными офицерами. Этот Steam-порт поддерживает достижения, кооператив и контроллер Xbox.