Ретро-подобная roguelite ARPG Sanctuary Saga получила обновление 1.2 в Steam ©

Издатель инди-игр V Publishing из Оушенсайда (Калифорния, США) и разработчик инди-игр Boomer's Workshop из Индианаполиса (Индианаполис, США) сообщили, что они выпустили обновление 1.2 для своей ретро-подобное ARPG Sanctuary Saga, которое кже доступно для ПК в Steam.

Разработчик Кевин А. Протеро сказал о запуске обновления 1.2 для Sanctuary Saga:

«Во время выпуска обновления сообщество оставило отличные отзывы о Sanctuary Saga. В версии 1.2 мы внесли изменения, основанные на этих отзывах, которые сосредоточены вокруг двух основных областей: быстрее вовлечь игрока в действие и обеспечить вознаграждение за прогресс в игре. Мы чувствовали, что это также прекрасное время, чтобы внести некоторые изменения в качество жизни. Мы думаем, что ранняя игра стала намного лучше, и мы рады узнать, что игроки думают об обновлении!»

Как уже упоминалось, игроки, перешедшие на сборку 1.2, могут ожидать изменений в раннем игровом прогрессе, включая возможность пропустить пролог, чтобы быстрее перейти к действию. Кроме того, система развития навыков была переработана, что должно помочь игрокам в целом и поощрять более разнообразные составы групп, чтобы сражения оставались свежими. Это, конечно, до тех пор, пока враги не начнут преподносить свои собственные сюрпризы.

Обновление также включает в себя различные улучшения качества жизни, в том числе, в первую очередь, обновление карт экспедиции. Карты теперь будут показывать игрокам, где открылись новые пути, а в биомах игроки никогда не увидят повторяющуюся карту, пока не пройдут каждую карту хотя бы один раз. Вы можете найти полный список примечаний к патчу здесь.

Sanctuary Saga — это дань уважения классическим ролевым играм с пошаговыми боями и элементами roguelite. Присоединяйтесь к группе членов гильдии и отправляйтесь на поиски неизведанных уголков Диких джунглей. Исследуйте четыре уникальных биома, сразитесь с десятками сложных врагов, включая боссов и мини-боссов, и порадуйте членов своей гильдии, отправляясь в это путешествие.