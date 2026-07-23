В Steam вышла демоверсия духовного наследника Supreme Commander под названием Sanctuary: Shattered Sun

Студия Enhearten Media выпустила бесплатную пре-альфа демоверсию и запустила кампанию на Kickstarter для масштабной стратегии в реальном времени Sanctuary: Shattered Sun. Проект призван возродить традицию грандиозных RTS прошлого, а его полноценный релиз запланирован на август 2027 года.

Создатели позиционируют игру как прямой идеологический ответ классическим RTS. Создатель Total Annihilation и Supreme Commander Крис Тейлор отметил, что проект вполне может считаться духовным наследником игр, созданных в Gas Powered Games. Ведущий дизайнер Supreme Commander: Forged Alliance Брэдли Ребх также добавил, что авторам определенно удалось передать ту самую атмосферу, и это потрясающе.

События разворачиваются в 2758 году на поверхности сферы Дайсона, окружающей звезду и ставшей полем битвы для 3 фракций: EDA, Chosen и Guard. Игрокам предстоит руководить армиями до 10 000 юнитов на огромных картах размером 40 на 40 километров. Каждая баллистическая траектория снаряда рассчитывается с учетом честной физической симуляции, поэтому ракеты могут случайно сбить пролетающий мимо самолет вместо намеченной цели.

Ключевым элементом геймплея станет возможность уничтожения самой структуры карты с помощью супероружия. Игроки смогут обрушивать опорные конструкции мегаструктуры, отправляя вражеские базы прямо в раскаленное солнце. Дополнительно доступно управление климатическими системами сферы, позволяющее замораживать океаны для создания новых путей наступления техники по льду.

Представленный в Steam билд является ранней пре-альфа версией и содержит технические ошибки, а также пока не способен корректно работать на операционных системах Linux. Кроме того, в игре полностью отсутствует поддержка русского языка, включая интерфейс, субтитры и озвучку.

Системные требования проекта оказались довольно высокими для жанра стратегий. Для запуска потребуется процессор с 4 ядрами, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня Nvidia GeForce GTX 1050 Ti. В рекомендованных требованиях указаны 32 ГБ оперативной памяти и видеокарта Nvidia GeForce GTX 1080. Разработчики продолжают работу над оптимизацией на базе технологии DOTS, планируя включить в финальный релиз полномасштабную одиночную кампанию и сетевой режим.