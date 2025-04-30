Авторы Sand все еще не определились с датой запуска в раннем доступе

Выживалка Sand, действие которого разворачивается в альтернативной вселенной на другой планете, не выйдет в раннем доступе в намеченные сроки. Разработчики из Hologryph и TowerHaus вышли на связь и сообщили, что дата запуска все еще не определена.

Игра предлагает уникальную механику: игроки управляют огромными шагающими базами, собирают ресурсы и сражаются как с врагами, так и с другими игроками. Несмотря на интерес к PvP-демонстрации, тестирование выявило проблемы, которые потребовали дополнительного времени на исправление.

В недавнем посте разработчики подтвердили отсутствие точной даты релиза и цены раннего доступа. Плейтесты запланированы, но пока без конкретных сроков. Также команда продолжает работу над кастомизацией баз, борьбой с грифингом и возможностью одиночной игры. Sand ориентирована на PC и делает ставку на прогрессию, связанную с фракциями.