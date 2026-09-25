Издательство tinyBuild отчиталась о росте выручки - SAND показала лучший старт в истории компании

tinyBuild опубликовала финансовый отчёт за первое полугодие 2026 года и сообщила о результатах, которые оказались выше первоначальных ожиданий компании. За первые шесть месяцев издатель заработал $20 млн — на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основную часть доходов принесли непосредственно игры — $19,1 млн, тогда как ещё $0,9 млн обеспечили различные геймдев-мероприятия. При этом 85% игровой выручки пришлось на собственные франшизы tinyBuild, что соответствует показателю прошлого года.

Заметно изменилась структура доходов от игр. В первом полугодии 2026 года 32% игровой выручки, или $6,1 млн, обеспечили проекты, выпущенные непосредственно в этом году. Для сравнения, за аналогичный период 2025-го весь игровой доход tinyBuild приносили уже вышедшие проекты.

Особенно компания отметила SAND: Raiders of Sophie, которая 22 июня отправилась в ранний доступ. Мультиплеерный экшен продемонстрировал лучший старт среди всех игр в истории tinyBuild. Среди других успешных новинок издатель выделил Hozy и All Will Fall.

При этом финансовый отчёт пока не содержит результатов ReStory: Chill Electronics Repairs и Graveyard Keeper 2 — обе игры вышли уже во втором полугодии. Компания также не раскрыла отдельные показатели этих проектов.

Сейчас tinyBuild вместе с партнёрскими студиями работает более чем над 30 играми. Некоторые из них относятся к крупнобюджетным проектам: их производство требует более $5 млн.

При этом рост выручки пока не привёл к увеличению валовой прибыли. Она снизилась с $10,4 млн до $9,8 млн. В tinyBuild объяснили это ростом роялти, выплачиваемых сторонним разработчикам, чьи игры показали хорошие продажи.