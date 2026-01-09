Sand: Raiders of Sophie готовится к релизу на PC и PS5 в марте

Шутер Sand: Raiders of Sophie наконец получил официальную дату выхода на PC и PS5: игра станет доступна в марте 2026 года, сообщили издатель tinyBuild и разработчики Hologryph и TowerHaus. Версия для Xbox Series X|S появится позже, точной даты пока нет, но она всё ещё находится в планах.

Sand: Raiders of Sophie — это многопользовательский PvPvE-шутер с элементами экстракшен-шутера. Игроки исследуют постапокалиптический инопланетный мир Софи, управляя гигантскими четырёхногими мехами Tramper, чтобы добывать ресурсы и выживать в жесткой среде. На пути к цели героев поджидают как враждебные существа, так и другие игроки, готовые устроить засаду.

Tramper играет ключевую роль в игровом процессе: это единственное безопасное средство передвижения по опасным пустыням. Мехи можно полностью кастомизировать — от интерьера до вооружения — превращая их в мобильную базу для планирования рейдов. При этом сражения не ограничиваются только использованием мехов: игроки могут атаковать вражеские трамперы и участвовать в динамичных перестрелках, где решает тактика, скорость реакции и умение адаптироваться.